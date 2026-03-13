Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

El once que prepara Pablo Guede para que Alianza Lima enfrente a Deportivo Garcilaso en Cusco

Esta es la alineación que estaría alistando el técnico argentino para el duelo del cuadro 'íntimo' ante el elenco cusqueño.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
El posible once de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso
© Composición Bolavip PerúEl posible once de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso

Alianza Lima afrontará un complicado desafío en Cusco ante Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1. Con ese objetivo, el técnico Pablo Guede viene preparando una alineación clave para buscar un buen resultado. ¿Cuál sería el once elegido?

Publicidad

El cuadro ‘íntimo’ tuvo un inicio complicado, con resultados irregulares y un rendimiento que no terminaba de convencer; sin embargo, con el paso de las semanas la situación cambió gracias a la mejora de varias de sus figuras y a un funcionamiento colectivo que cada vez se muestra más sólido.

Posible alineación de Alianza Lima ante Garcilaso

Es importante resaltar que, Pablo Guede ha tenido un papel clave en este cambio de panorama. Las críticas hacia su trabajo han ido disminuyendo y ahora varios hinchas ‘blanquiazules’ empiezan a respaldar su labor, pese al mal inicio de temporada marcado por la eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores.

Asimismo, hay que señalar que algunos jugadores no estarán disponibles, como Fernando Gaibor, quien podría viajar con el plantel pero no sería considerado para el partido debido a una molestia que sufrió tras el duelo ante Melgar.

Publicidad

En ese sentido, así formaría el conjunto ‘victoriano’: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pavez, Jesús Castillo, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Jairo Vélez y Paolo Guerrero.

Puede ser una imagen de ‎fútbol, fútbol y ‎texto que dice
Golpe en Alianza Lima: la fuerte decisión tras nueva lesión de Fernando Gaibor

ver también

Golpe en Alianza Lima: la fuerte decisión tras nueva lesión de Fernando Gaibor

Fecha y hora del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

El encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso está programado para disputarse este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio Inca Garcilaso de la Vega, escenario donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en la jornada.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Pablo Guede prepara la alineación de Alianza Lima para enfrentar a Deportivo Garcilaso en Cusco.
  • El partido por la fecha 7 se disputará este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas.
  • Fernando Gaibor es baja confirmada por una molestia sufrida tras el duelo ante Melgar.
Publicidad
Nicole Cueva
Nicole Cueva
Lee también
Guillermo Viscarra se fue de Alianza Lima tras un pedido completamente inesperado
Alianza Lima

Guillermo Viscarra se fue de Alianza Lima tras un pedido completamente inesperado

Cusco FC logró ganar y salir de los últimos lugares tras vencer a Deportivo Garcilaso
Liga 1

Cusco FC logró ganar y salir de los últimos lugares tras vencer a Deportivo Garcilaso

No es Comizzo: el primer entrenador en ser despedido de la Liga 1 de Perú
Liga 1

No es Comizzo: el primer entrenador en ser despedido de la Liga 1 de Perú

Alianza Atlético venció a Deportivo Garcilaso y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana
Copa Sudamericana

Alianza Atlético venció a Deportivo Garcilaso y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo