El once que prepara Pablo Guede para que Alianza Lima enfrente a Deportivo Garcilaso en Cusco

Alianza Lima afrontará un complicado desafío en Cusco ante Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1. Con ese objetivo, el técnico Pablo Guede viene preparando una alineación clave para buscar un buen resultado. ¿Cuál sería el once elegido?
El cuadro ‘íntimo’ tuvo un inicio complicado, con resultados irregulares y un rendimiento que no terminaba de convencer; sin embargo, con el paso de las semanas la situación cambió gracias a la mejora de varias de sus figuras y a un funcionamiento colectivo que cada vez se muestra más sólido.
Posible alineación de Alianza Lima ante Garcilaso
Es importante resaltar que, Pablo Guede ha tenido un papel clave en este cambio de panorama. Las críticas hacia su trabajo han ido disminuyendo y ahora varios hinchas ‘blanquiazules’ empiezan a respaldar su labor, pese al mal inicio de temporada marcado por la eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores.
Asimismo, hay que señalar que algunos jugadores no estarán disponibles, como Fernando Gaibor, quien podría viajar con el plantel pero no sería considerado para el partido debido a una molestia que sufrió tras el duelo ante Melgar.
En ese sentido, así formaría el conjunto ‘victoriano’: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pavez, Jesús Castillo, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Jairo Vélez y Paolo Guerrero.
Fecha y hora del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso
El encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso está programado para disputarse este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio Inca Garcilaso de la Vega, escenario donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en la jornada.
