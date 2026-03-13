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Selección Peruana

Alianza Lima goleó a la Selección Peruana en un partido amistoso y así reaccionó Mano Menezes

El amistoso se jugó en la Videna y terminó 5-1 para los 'Blanquiazules'. Jean Ferrari también estuvo presente en el duelo.

Por Hugo Avalos

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Mano Menezes siguió las acciones de la goleada de Alianza Lima a la Selección Peruana.
© X @SeleccionPeru - Composición BolavipMano Menezes siguió las acciones de la goleada de Alianza Lima a la Selección Peruana.

Mano Menezes sigue con su recorrido por diversos partidos analizando futbolistas con vistas a la lista de convocados que debe dar en la Selección Peruana para los amistosos de la fecha FIFA de marzo. Su última aparición había sido en el partido de Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Carabobo en Matute, pero ahora estuvo en la Videna viendo un duelo de preparación entre el combinado sub 17 de Perú y el de Liga 3 de Alianza Lima.

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La Selección Peruana Sub 17 está en plena preparación para el Torneo Sudamericano Sub 17, que se jugará del 3 al 17 de abril en Paraguay. El combinado de Renzo Revoredo tiene un duro grupo por delante junto a Argentina, Brasil, Venezuela y Bolivia.

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Por su parte, los jóvenes de Alianza Lima se preparan para la Liga 3, que aún no tiene fecha para el inicio de su temporada 2026. Aún así, están en plenos trabajos por lo que viajaron hasta la Videna para un partido de preparación ante la Sub 17 de ‘La Bicolor’.

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Mano Menezes y Jean Ferrari vieron goleada 5-1 de Alianza Lima ante Sub 17 peruana

De acuerdo a la información brindada por el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X (Twitter), el equipo de Alianza Lima de Liga 3 ganó por 5-1 a la Selección Peruana Sub 17 en la Videna. Mano Menezes, entrenador del seleccionado mayor, y el Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, estuvieron presentes viendo este duelo.

Alianza Lima venció a la Selección Peruaba Sub 17 por goleada (X @gersoncuba2603).
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Los goles del conjunto blanquiazul fueron obra de Geray Motta, Stefano Olaya, Ignacio Inchaustegui, Adriano Neciosup y Braidy Paz. Es un triunfo resonante para los potrillos de Alianza, algunos de ellos con entrenamientos ya con el primer equipo de Pablo Guede, como el caso de Motta.

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Mano Menezes habrá sacado conclusiones sobre el trabajo en juveniles hasta el momento en la Videna. Al margen del resultado adverso, el equipo sigue sumando minutos de juego pensando en la participación en el Sudamericano.

¿Cuándo sale la primera lista de convocados de Mano Menezes en la Selección Peruana?

Mano Menezes debe dar la lista de convocados de la Selección Peruana para los amistosos ante Senegal y Honduras. Se espera que esto pueda ocurrir a inicios de la próxima semana, según informó el periodista Eduardo Combe en L1MAX.

El director técnico brasileño podría ver más partidos durante el próximo fin de semana para terminar de definir posibles convocados. El partido entre Juan Pablo II College ante Los Chankas podría ser uno de los que el seleccionador mire para definir la lista final.

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Datos claves

  • Alianza Lima ganó 5-1 a la Selección Peruana Sub 17 en la Videna.
  • Mano Menezes dará lista de Perú para los amistosos contra Senegal y Honduras.
  • Sudamericano Sub 17 se jugará en Paraguay del 3 al 17 de abril.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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