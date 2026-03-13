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Pese a las sanciones a Javier Rabanal y Jairo Concha, la buena noticia que recibió Universitario para recibir a UTC

Universitario intentará voltear la página de las dificultades cuando enfrente a UTC en el Estadio Monumental ya que acaban de recibir una buena nueva.

Por Renato Pérez

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Jugadores de Universitario.
© Universitario.Jugadores de Universitario.

El día ha estado movido para Universitario de Deportes. Mientras el equipo ultimaba detalles para el encuentro que sostendrá ante UTC en el Estadio Monumental, recibieron la confirmación de que Jairo Concha y Javier Rabanal quedaron suspendidos. Con el castigo de dos y cuatro fechas, respectivamente, los merengues pierden a dos figuras claves. Dicho esto, hay una buena noticia.

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Resulta que no todas son malas nuevas en la interna de Universitario de Deportes, al margen de que la directiva esté alistando una respuesta de apelación para evitar las sanciones a Jairo Concha y Javier Rabanal. Y es que de cara al partido frente a UTC recuperan a la figura de Horacio Calcaterra para que sea una de las posibles claves en el mediocampo.

Horacio Calcaterra sale en lista”; fue la más reciente información que compartió el periodista Gustavo Peralta a través de su cuenta oficial de ‘X’. Recordemos que el volante argentino nacionalizado peruano estuvo ausente por una gonalgia en su rodilla derecha y se esperaban varias semanas de recuperación. La situación actual indica que está listo para regresar a los planes del comando técnico.

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Fuente: @Gustavo_p4
Fuente: @Gustavo_p4

Si bien Horario Calcaterra representa una polifuncionalidad muy importante en el mediocampo de Universitario de Deportes, podría ser un reemplazo ante la más reciente sanción de Jairo Concha. Además, jugando de volante central también podría cumplir muy bien, así que la decisión final será por parte de un Javier Rabanal que necesita convencer mucho más de lo que viene evidenciando.

¿Cómo llegan Universitario y UTC al duelo por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026?

La primera decisión de Universitario tras la suspensión de Javier Rabanal y Jairo Concha

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Universitario de Deportes jugará este fin de semana con un escenario de ciertas dudas por el nivel colectivo e individual del equipo, peor aún cuando vienen de perder 3-1 ante Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas. Previo a dicho resultado vencieron 1-0 a FC Cajamarca, empataron 2-2 contra Sporting Cristal y ganaron 2-1 frente a Cienciano en el Estadio Monumental.

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Por otro lado, UTC es uno de los animadores en este tramo del Torneo Apertura 2026 al estar en la parte más alta de la tabla de posiciones. Los dirigidos por Carlos Bustos vienen de derrotar 2-1 a Comerciantes Unidos en condición de visita, perder 0-1 ante Alianza Lima, igualar 2-2 contra ADT en la ciudad de Tarma y derrotar 1-0 a Cusco FC en condición de local.

Día, hora y dónde ver Universitario vs. UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes recibirá a UTC el próximo sábado 14 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. La transmisión de este gran partido estará a cargo de las plataformas de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘, además de que por medio de ‘Bolavip Perú‘ disfrutarás de todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto.

Fuente: Universitario.
Fuente: Universitario.
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DATOS CLAVES

  • Jairo Concha y Javier Rabanal recibieron suspensiones de dos y cuatro fechas respectivamente.
  • Horacio Calcaterra regresó a la convocatoria tras recuperarse de una gonalgia en su rodilla derecha.
  • Universitario enfrentará a UTC este sábado 14 de marzo a las 20:30 horas en Lima.
Renato Pérez
Renato Pérez
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