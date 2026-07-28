Alianza Lima publicó firme comunicado en contra de los malos arbitrajes

Mediante un comunicado el Club Alianza Lima se refiere a los árbitros. Esto después del incidente con Jairo Vélez.

Alianza Lima se vio perjudicado por una acción en concreto en el su último partido por el Torneo Clausura. Esto hizo que se genere mucho revuelo y el club tomó una postura clara. Es por eso que dio a conocer un comunicado que deja más clara su postura.

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Mediante sus redes sociales, el Club decidió dejar en claro como han procedido en cuanto al tema del último arbitraje. El cual consideran que no estuvo a la altura del Torneo.

“Ante las graves irregularidades en el arbitraje del partido del domingo 26 de julio de 2026, Alianza Lima presentó el día de ayer, lunes 27 un reclamo formal ante la CONAR siguiendo los canales que establece la justicia deportiva, que es el camino correcto dentro del sistema deportivo”, comienza el comunicador.

De igual forma expresaron: “Alianza Lima conoce perfectamente que el artículo 51, numeral 2 del Reglamento de la FIFA, prohíbe recurrir a las instancias ordinarias de los países miembros para resolver divergencias netamente deportivas, y por ello ha actuado en consecuencia.La denuncia penal contra árbitros y autoridades de Conar y la FPF ha sido realizada a título personal por el ex socio Julio Lozano Hernández”.

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Pero ahí no acaba todo: “La denuncia del señor Lozano no guarda relación alguna ni ha sido promovida por el Club Alianza Lima, que respeta la justicia deportiva y los canales que esta establece”.

“Finalmente, Alianza Lima reitera que cree en la justicia deportiva y respeta sus normas, pero también expresa su rechazo a los malos arbitrajes reiterados, que atentan contra la credibilidad y legitimidad del propio sistema deportivo”, termina el comunicado.

Comunicado de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima)

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¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será el día sábado 1 de agosto frente a Alianza Atlético. Este encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ desde las 20:30 horas de Perú. La transmisión del encuentro será por L1 Max, pero podrás seguir todas las incidencias desde Bolavip Perú.

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