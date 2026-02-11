Eryc Castillo rompió su silencio tras la eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 y explicó uno de los momentos más polémicos del partido: la decisión de que él sea el encargado de ejecutar el penal decisivo, cuando muchos esperaban que lo hiciera Paolo Guerrero.

El extremo ecuatoriano asumió la responsabilidad sin esquivar el tema y reveló que la decisión pasó por un tema de confianza dentro del campo. “Tenía la confianza, pero lamentablemente el portero atajó. Fue mérito también del portero”, declaró Castillo, reconociendo el acierto del arquero paraguayo.

Lejos de buscar excusas, el atacante íntimo aceptó el golpe emocional que significó la eliminación y se mostró resignado por el desenlace. “El fútbol también tiene estas cosas, a veces son buenas o malas, y tristes por eso. Hay que seguir y continuar”, expresó.

Castillo también defendió el esfuerzo colectivo del plantel, señalando que Alianza Lima dejó todo en la cancha, aunque el resultado no fue el esperado. “Hicimos todo lo que pudimos, pero lamentablemente el resultado no nos alcanzó”, sostuvo.

¿Qué dijo Eryc Castillo tras fallar el penal en el Alianza vs. 2 de Mayo

Eryc Castillo reconoció que Alianza Lima terminó recibiendo el peor escenario posible dentro de la serie ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores. “Nos tocó el peor de los tres resultados, pero hay que seguir”, agregó, en referencia a que un empate o una victoria por un gol los llevaba a penales.

Finalmente, sus palabras reflejaron el sentir del vestuario blanquiazul: frustración, dolor y autocrítica, pero también la necesidad de levantar la cabeza rápidamente, ya que Alianza Lima deberá enfocarse ahora únicamente en la Liga 1 tras quedar fuera de toda competencia internacional.

¿Cuánto vale actualmente Eryc Castillo?

Eryc Castillo vale 550 mil euros a sus actuales 31 años, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que en su mejor momento llegó a costar 2,50 millones de euros, eso fue en el 2020 cuando jugaba para el Santos Laguna y tiene 24 años.

¿Hasta cuándo Eryc Castillo tiene contrato con Alianza Lima?

Eryc Castillo tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, según la última información de Transfermarkt. Hay que recordar que el extremo ecuatoriano llegó a tienda íntima en enero del 2025 y renovó su vínculo en octubre del 2025.

Datos claves

Eryc Castillo falló el penal decisivo en la eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo.

El portero del club 2 de Mayo atajó el remate durante la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima quedó fuera de competencia internacional y ahora se enfocará en la Liga 1.

