Impacto internacional que no pasa desapercibido en tienda íntima. FIFA y el Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificaron un fallo millonario a favor de Fernando Gaibor, situación que es seguida de cerca por Alianza Lima.

Según la resolución del laudo del TAS, el monto que deberá abonar Independiente asciende a una cifra multimillonaria que sacude el mercado regional. El caso se arrastra desde la etapa del volante ecuatoriano en el club argentino y finalmente encontró una definición en la justicia deportiva internacional.

El Tribunal confirmó que el pago total a Fernando Gaibor llega a 6.935.850 dólares, monto que incluye capital adeudado, un interés simple del 5% anual y los intereses devengados durante el proceso. La cifra final supera los cálculos iniciales y representa un fuerte golpe económico para la institución de Avellaneda.

El fallo no solo tiene impacto financiero, sino también deportivo y contractual. En el entorno de Gaibor consideran que la resolución reivindica su reclamo tras un largo litigio que se extendió por varios años en instancias internacionales.

El abogado Marcelo Bee Sellares explicó la situación de los pagos a Gaibor. (Foto: X)

TAS resolvió juicio entre Gaibor e Independiente

Desde la vereda de Alianza Lima, el tema genera atención porque el mediocampista Fernando Gaibor forma parte del universo reciente del club y cualquier movimiento económico o legal en su entorno siempre es seguido con lupa por la dirigencia y la hinchada.

Con el veredicto ya confirmado por el TAS, ahora la pelota queda del lado de Independiente, que deberá cumplir con el millonario pago. Un caso que vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de los incumplimientos contractuales en el fútbol sudamericano y que mantiene en alerta al entorno de Alianza Lima.

Fernando Gaibor entrenando con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué edad tiene Fernando Gaibor?

Fernando Gaibor tiene 34 años, juega de volante y es ecuatoriano. Con paso por grandes clubes de Sudamérica, el mediocampista actualmente defiende la camiseta de Alianza Lima.

¿Hasta cuándo Fernando Gaibor tiene contrato con Alianza Lima?

Fernando Gaibor vale actualmente 300 mil euros a sus 34 años, según información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que en su mejor momento, cuando tenía 27 años en el 2018, alcanzó un valor de 2,50 millones de euros al estar en Independiente.

Datos claves

El TAS ordenó a Independiente pagar 6.935.850 dólares al futbolista Fernando Gaibor.

La cifra incluye el capital adeudado más un interés simple del 5% anual acumulado.

Alianza Lima sigue de cerca el fallo debido al vínculo reciente con el mediocampista.

