André Carrillo opinó sobre Zambrano, Trauco y Peña tras denuncia por abuso sexual: “No deben haber hecho nada indebido”

André Carrillo se refirió recientemente al complicado momento que viven algunos de sus excompañeros de la Selección Peruana. Recordemos que, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco se encuentran involucrados en una denuncia por un caso de abuso sexual, situación que ha generado gran repercusión en el entorno deportivo.

Según lo difundido por el programa de YouTube ‘Full Deporte’, el delantero nacional manifestó públicamente su apoyo a los tres jugadores y afirmó que confía en ellos, señalando que espera que no estén involucrados en ningún acto incorrecto.

Confía en ellos y los respalda

André Carrillo, quien milita actualmente en el Corinthians, calificó la situación como “un tema delicado” y explicó que prefiere no ahondar en el tema por respeto a la investigación en curso.

Aún así, reiteró la confianza que tiene en los tres jugadores, con quienes coincidió tanto en la ‘bicolor’ como en distintas etapas anteriores de sus trayectorias profesionales.

“Yo creo que esto es un tema delicado. Esperemos que la ley decida de la mejor manera. Pero yo confío en ellos. Estoy muy seguro que no habrán hecho una situación indebida“, expresó ‘La Culebra’.

Impacto y posturas en el ámbito futbolístico

Las declaraciones de André Carrillo se incorporan a una discusión que sigue generando posiciones divididas: mientras algunos piden que se garantice la presunción de inocencia de los futbolistas, otros subrayan la seriedad de la acusación y sostienen que el caso debe abordarse con absoluta claridad y transparencia.

