En una edición más del programa que está sacando carcajadas a muchos seguidores del internet. Jefferson Farfán fue noticia dentro del ambiente deportivo por su reciente entrenamiento en Alianza Lima, donde se le vio practicando de forma normal, sin malestar alguno. Pero eso no pasó desapercibido para el programa 'Minuto Caliente', donde se empleó un calificativo bastante fuerte.

Se daban los primeros minutos del último martes 23 de agosto, al comienzo nada más, en los saludos de presentación, el panelista Diego Vásquez llegó con la novedad del trabajo hecho en la cancha principal de Matute por 'La Foquita'. Automáticamente, fue callado para segundos después enviar un calificativo fiel al estilo del 'Sensei', quien se paró e imitó la acción del '10 de la calle'.

"Jefferson Farfán tendría actividad en el clásico del fútbol peruano", mencionó 'El Loco'. Y ahí el ex integrante de Exitosa Deportes se paró para gesticular cada movimiento de Jefferson Farfán. Afirmando: "Eso lo hace mi perro", generando las risas entre los seguidores en la caja de comentarios. Después se animó a enseñarle cómo entrenar al delantero peruano, que supo pasear su fútbol por Alemania y Países Bajos.

"Yo no me voy a comer la galleta de que va a estar en el clásico. Por esos ejercicios que él hace. Todavía se pone ‘con todo’, y pone caritas. Es increíble". Sustentó después Silvio Valencia, preguntándole a los demás si estará Jefferson Farfán vs. Universitario de Deportes. Recibiendo una respuesta negativa en conjunto, pero nadie nos quitará el momento donde lo imitó en sus prácticas de recuperación.

"Pero qué casualidad que es el único que practica diferenciado en 'La Victoria'. Todos van al Cultural. Él es el único que está ahí". Cerró su participación sobre este tema el conductor de este espacio en internet. Lo más probable es que Jefferson Farfán no esté contra 'los cremas' en la siguiente edición del partido más importante de la temporada, según muchos. Pero, quizás, no era la manera de expresarlo. Ustedes sacarán sus conclusiones.

