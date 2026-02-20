Pablo Guede firme sobre la situación de Pedro Aquino en Alianza Lima: “Es una decisión mía”

Nuevo partido de Alianza Lima en el que Pedro Aquino no tiene ni un solo minuto en cancha a pesar de ser convocado. Pero ahora se ha conocido la situación del jugador. el mismo entrenador dejó en claro que es lo que está pasando y el motivo por el que no está confiando en la ‘Roca’ en estos momentos.

En conferencia de prensa se le preguntó a Pablo Guede justamente por la situación del mediocampista. Quien por ahora, sigue esperando su momento para jugar por lo que el DT confesó que no tiene ningún problema personal contra él. Pero si pudo mencionó que este no está al 100%, por esa razón no está jugando.

Pablo Guede, DT de Alianza Lima (Foto: A Presión).

“Es una decisión mía, no hay ningún problema con él. Es un tema personal debido a su rodilla; está haciendo un esfuerzo enorme para estar al nivel de sus compañeros“, fue la respuesta del entrenador.

No obstante, esta respuesta termina siendo opuesta a la que el mismo futbolista dio hace poco. Con lo cual, alguien no estaría diciendo la verdad, incluso es importante mencionar que si un jugador no está al 100% es algo contraproducente el ser convocado a los partidos. Dejando muy expuesta al futbolista, pues hasta ahora siempre se le ve a Aquino en el banco, no obstante nunca juega.

¿Qué dijo Pedro Aquino sobre no jugar en Alianza Lima?

Tras no aparecer en el último partido frente a Alianza Atlético de Sullana, se le hizo la pregunta al futbolista sobre su ausencia en los partidos. Pues este dijo algo muy diferente, dejando en claro que se encuentra muy bien físicamente, pero que todo sería decisión del entrenador que este no esté jugando los partidos.

Pedro Aquino entrenando en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

“No tengo ninguna lesión, estoy bien. Estoy al 100%”, fue lo que dijo el mediocampista nacional. Con lo cual, esto deja en claro que alguien estaría mintiendo sobre la verdad. Pues son respuestas opuestas las que se dan.

Por lo pronto, sigue sin jugar la ‘Roca’ y tiene contrato con Alianza lima hasta mitad de año. De seguir en esa situación ,todo indica que estaría próximo a regresar a México.

