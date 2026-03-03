¿Por qué no juega Robert Lewandowski hoy para FC Barcelona ante Atlético de Madrid por la Copa del Rey 2025-26?

Robert Lewandowski es una de las bajas más importantes de FC Barcelona para el partido de vuelta ante Atlético de Madrid correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey 2025-26. El encuentro, que se juega este martes 3 de marzo en el Spotify Camp Nou, define al primer finalista de la copa española.

Publicidad

Publicidad

FC Barcelona debe ganar por una diferencia de cinco goles o más para lograr la clasificación a la final de la Copa del Rey. Es que, en la ida, cayó por 4-0 en el Riyadh Air Metropolitano, por lo que necesita de una goleada importante para dar vuelta una serie que parece casi imposible.

A la necesidad de marcar muchos goles, el entrenador Hansi Flick no podrá contar con Robert Lewandowski, quien lleva 14 anotaciones en 32 partidos esta temporada. El polaco había entrado desde el banco de suplentes en la ida en Madrid.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué no juega Robert Lewandowski hoy en FC Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Robert Lewandowski es baja en el partido ante Atlético de Madrid por un problema físico. Durante el partido del pasado sábado ante Villarreal por LALIGA, donde anotó un gol, sufrió un traumatismo. El parte médico oficial del club detalló que tiene una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.

Debido a este problema, no está en condiciones de poder jugar y, ni siquiera, forma parte de la convocatoria para este partido. El atacante polaco se suma a las bajas ya conocidas de Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen por distintos problemas físicos y la suspensión por expulsión de Éric García.

ver también Los rivales de Real Madrid y FC Barcelona en los octavos de final de la Champions League 2025-26

La alineación oficial del FC Barcelona para el duelo ante Atlético de Madrid

Hansi Flick decidió poner lo mejor en ataque para buscar los cuatro goles que necesita para emparejar la serie. Así, FC Barcelona sale al campo con Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Publicidad

Publicidad

Alineación oficial del FC Barcelona (X @FCBarcelona_es).

Datos claves