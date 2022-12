La noticia rompió los esquemas de los diversos medios de comunicación, sorprendiendo a propios y ajenos por la trascendencia de la misma. Alianza Lima todavía no lo confirma, ni el propio jugador asumió una posición al respecto. Pero hay muy buena fuente al respecto.

Jefferson Farfán se marchó del ambiente profesional, comunicó RPP Noticias, desde ahí los diversos periodistas deportivos se colgaron para hacerle un homenaje. Dedicándole palabras muy cariñosas, elogiando su carrera general, y agradeciendo por su excelente decisión, con motivo de cuidar su integridad.

Ahora, desde el punto de concentración del cuadro Blanquiazul, donde manda Guillermo Chicho Salas, habló un jugador importante, como lo es Yordi Vílchez: "Todavía no he hablado con Jefferson Farfán, es más, pensé encontrarlo acá en Cieneguilla, pero no lo he visto todavía".

Uno de los puntos más altos de la defensa en el último título nacional, no confirmó al ciento por ciento lo que se está hablando de un tiempo acá. Dejando la puerta entre abierta para mayores novedades: "Me sorprende la noticia de su retiro, pero sí en caso es así como dicen, ojalá que por lo menos siga con nosotros acá".

Para cerrar su mención, saludó a La Foquita, desde donde esté, esperando verlo pronto, porque suma muchísimo al ambiente deportivo. El ídolo de Alianza Lima, siempre debe mantenerse cerca, explicó Vílchez: "Obviamente, queremos que Jefferson Farfán esté acá porque eso siempre es muy bueno y motivante para todos nosotros".