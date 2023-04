Carlos Hiraoka es el hombre del momento en el ámbito directivo de Alianza Lima. Parte fundamental dentro del presente del Fondo Blanquiazul, porque invirtió un dinero importante, para quedarse con un porcentaje mayoritario. Lo cual le interesa a todo el pueblo bicampeón de la Liga 1.

En una entrevista para el Diario Depor, el ex miembro del Fondo Blanquiazul, Salomón Lerner, destacó cómo se gestionó la llegada de Carlos Hiraoka. Quien junto a Gonzales Posada estarán tomando las grandes decisiones para el universo íntimo. Desde Matute se manejará de esta forma, según cuenta el experimentado político.

Para el señor Lerner, así se dio el ingreso de Carlos Hiraoka: "Hubo una propuesta de tres miembros del Fondo que se hizo para que alguien lo pudiera realmente cristalizar. Hubo respuesta de socios, hinchas o inversionistas. Llegó una propuesta, la cual tuvo un derecho preferente al señor Gonzales Posada, quien no lo utilizó. Pasaron unos días y luego ellos (los nuevos inversionistas) fueron adjudicados con la buena pro de esta oferta que se hizo sobre las tres personas que teníamos la mayoría del Fondo".

Además, explica Salomón Lerner que él no se fue de Alianza Lima como muchos dicen: "Yo no he salido. Simplemente, he dado un paso al costado del Fondo Blanquiazul, pero yo sigo siendo socio, hincha y acreedor, porque Promotora Blanquiazul, que también es de Fernando Farah, de Antonio Armejo y mi persona, es parte de la Junta de Acreedores. Claro que con un porcentaje pequeño. Nosotros somos socios de muchos años, de nuestra chiquititud, como se dice".

Sobre lo que ha sido la gestión del Fondo Blanquiazul en las últimas temporadas, destacó Lerner que han habido puntos a favor y en contra: "Quiero ser autocrítico. Creo que el que está en el Fondo Blanquiazul no tiene que tener el protagonismo diario. Debe ser un evaluador de políticas que determina en qué va a ir con el tiempo que va a ser ejecutada por los verdaderos gestores del club, que son los diferentes gerentes. Que sea más un directorio que revise la política, las metas y que busque ayudar a que la institución se maneje de lo más corporativa y democráticamente posible".

Finalmente, Diego Gonzales Posada continuará como cabeza en Alianza Lima, junto a Carlos Hiraoka: "Claro. Pero Diego ha hecho una buena labor. Nosotros estamos satisfechos de todo el trabajo que ha venido haciendo y que siga acompañando. Es un momento importante de Alianza y hay que seguir luchando por la institución. Tiene la camiseta bien puesta, tiene que seguir adelante y tiene que seguir trabajando con las personas que quieren contribuir con él, a la institución".