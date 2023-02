En el Estadio de Matute se jugará el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. Con una gran novedad, después de la reunión con la FPF.

Luego de las reuniones concretadas entre las entidades deportivas que manejan nuestro fútbol peruano. Alianza Lima puede dar fe que tendrá el apoyo de sus hinchas, cuando reciba a Sport Boys este fin de semana. El Estadio de Matute será una fiesta absoluta, colmando las tribunas con todo lo que esto significa.

La Liga 1 tendrá el partido de regreso para Alianza Lima, después de una jornada donde cumplió su walkover. Siendo sancionado de forma casi inmediata por la comisión de justicia de la Federación Peruana de Fútbol. La información llega desde la redacción del Diario Líbero, donde se explica, a ciencia cierta, cómo afrontarán los íntimos esta jornada 4 del campeonato descentralizado.

Como es ya una buena costumbre, el periodista deportivo que más sabe de Alianza Lima, lanzó el dato: "José Varela de LÍBERO reveló que el conjunto íntimo cuenta con la aprobación de la Policía Nacional del Perú para realizar el partido con la presencia del público. De esta manera, los aficionados del club podrán gozar de la fiesta en el Estadio Alejandro Villanueva".

Destacando José Varela, el trasfondo de todo lo vivido en la última semana: "Cabe resaltar que Alianza Lima comenzó su participación en el campeonato local con el pie izquierdo, pues cayó derrotado por walk over tras no presentarse al duelo contra Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. Por ende, la escuadra está obligada a sumar una victoria contra la 'Misilera' para no quedarse atrás en la tabla de posiciones".

De la misma forma, acá explica por qué cambiaron de posición en el cuadro bicampeón nacional: "En estas semanas, Alianza Lima y otros seis clubes tomaron la decisión de no participar en el torneo nacional en señal de protesta por la medida cautelar impuesta por la FPF. No obstante, las instituciones se reunieron con la Federación Peruana de Fútbol recientemente y todo indica que las conversaciones tuvieron un desenlace positivo".