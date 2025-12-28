La situación de Alianza Lima con los ojos del hincha no es la mejor para la temporada 2026. No están muy conformes con lo que se está haciendo con respecto a los fichajes y los jugadores que han dejado ir. Por lo pronto se han reportado en redes sociales una gran inconformidad en contra de los Navarro.

La salida de Pablo Lavandeira ha sido un gran dolor para el hincha, que considera que se viene trabajando mal desde dentro del club. Pues no se están enfocando en conseguir ganar una identidad con los jugadores veteranos, sin mencionar que están sacando a varios de los que han mostrado su profesionalismo a lo largo de su etapa en el club.

En las redes sociales por su parte la afición ya están dudando de lo que se está haciendo. Algunos mencionando que incluso están haciendo todo lo posible para no llegar a salir campeones. Una dura afirmación que posiblemente sea todo lo contrario. Pero que para el aficionado de pie, no ha terminado de gustar lo que se está haciendo.

Hinchas molesto de Alianza Lima (Foto: X).

También se habla mucho de la identidad, algo que parece que ha llegado a su final con varios jugadores importantes. Que en su momento supieron darle títulos al club, pero que hoy en día son desterrados debido a que no los ven como útiles para lo que están buscando.

Hinchas molestos con la salida de Lavandeira (Foto: X).

Los Navarro y un reto complicado

La situación de Los Navarro en Alianza Lima no es la mejor y van a tener que afrontar un duro reto. Con la inversión que se está haciendo, aparte de las salidas que han decidido lo único que importa es salir campeón. Si es que no consiguen ganar la Liga 1 el próximo año, lo más probable es que terminen dejando el cargo.

La inversión que se está haciendo hoy en día en el cuadro ‘Blanquiazul’ es una muy importante. Hablamos de gastar millones para poder superar a Universitario de Deportes, cuadro que viene dominando por completo el fútbol peruano.

