Sporting Cristal vs. Carabobo FC: día y horario confirmado de los cruces por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal dejó atrás a 2 de Mayo tras imponerse 5-4 en la tanda de penales luego de un 0–0 en los 90 minutos, y así logró obtener su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

Con este triunfo por penales, el equipo dirigido por Paulo Autuori sigue con vida en el torneo y está a un paso de entrar a la fase de grupos del certamen continental. Su próximo rival será Carabobo FC, club de Venezuela, en la siguiente etapa de la competición.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

La Conmebol ya oficializó el calendario de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, y según ello, la ida entre Sporting Cristal y Carabobo FC está programada para el miércoles 4 de marzo. Dicho encuentro tiene previsto iniciar a las 17:00 horas de Perú y a las 18:00 horas de Venezuela, donde se llevará a cabo en el estadio Misael Delgado.

Mientras que, la vuelta se jugará el miércoles 11 de marzo en Lima, con inicio programado a las 17:00 horas de Perú. Asimismo, el ente sudamericano confirmó que el cotejo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

Publicidad

Publicidad

Cabe resaltar que, el cuadro venezolano figura en el puesto 100 del ranking de la Conmebol, motivo por el cual el elenco ‘rimense’ definirá la serie en condición de local.

ver también Sporting Cristal y su contundente comunicado tras los incidentes entre las barras fuera del Estadio Miguel Grau

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

El choque entre Sporting Cristal y Carabobo FC podrá verse en Perú y en la mayoría de países de Latinoamérica por la señal de la cadena internacional ESPN, así como también en la plataforma de streaming Disney+.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Bolavip Perú brindará una cobertura completa a través de su página web, con la previa del partido, el minuto a minuto y las reacciones de los protagonistas.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores tras vencer a 2 de Mayo.

El equipo de Paulo Autuori enfrentará a Carabobo FC el miércoles 4 de marzo en Venezuela.

Publicidad

Publicidad