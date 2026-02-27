Es tendencia:
Sporting Cristal vs. Carabobo FC: día y horario confirmado de los cruces por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Se conoció cuando se llevarán a cabo los duelos de la siguiente fase del importante torneo continental. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Sporting Cristal vs. Carabobo FC
© Conmebol LibertadoresSporting Cristal vs. Carabobo FC

Sporting Cristal dejó atrás a 2 de Mayo tras imponerse 5-4 en la tanda de penales luego de un 0–0 en los 90 minutos, y así logró obtener su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Con este triunfo por penales, el equipo dirigido por Paulo Autuori sigue con vida en el torneo y está a un paso de entrar a la fase de grupos del certamen continental. Su próximo rival será Carabobo FC, club de Venezuela, en la siguiente etapa de la competición.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

La Conmebol ya oficializó el calendario de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, y según ello, la ida entre Sporting Cristal y Carabobo FC está programada para el miércoles 4 de marzo. Dicho encuentro tiene previsto iniciar a las 17:00 horas de Perú y a las 18:00 horas de Venezuela, donde se llevará a cabo en el estadio Misael Delgado.

Mientras que, la vuelta se jugará el miércoles 11 de marzo en Lima, con inicio programado a las 17:00 horas de Perú. Asimismo, el ente sudamericano confirmó que el cotejo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

Cabe resaltar que, el cuadro venezolano figura en el puesto 100 del ranking de la Conmebol, motivo por el cual el elenco ‘rimense’ definirá la serie en condición de local.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

El choque entre Sporting Cristal y Carabobo FC podrá verse en Perú y en la mayoría de países de Latinoamérica por la señal de la cadena internacional ESPN, así como también en la plataforma de streaming Disney+.

Por su parte, Bolavip Perú brindará una cobertura completa a través de su página web, con la previa del partido, el minuto a minuto y las reacciones de los protagonistas.

DATOS CLAVES

  • Sporting Cristal clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores tras vencer a 2 de Mayo.
  • El equipo de Paulo Autuori enfrentará a Carabobo FC el miércoles 4 de marzo en Venezuela.
  • El partido de vuelta se disputará en el estadio Alejandro Villanueva el 11 de marzo.
