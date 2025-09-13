¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Cusco FC vs. Sporting Cristal por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025?

Cusco FC y Sporting Cristal protagonizarán uno de los duelos más importantes de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será determinante para empezar a ver quién podría seguir en la parte más alta de la tabla de posiciones y quién podrían alejarse un poco, entendiendo claramente que todavía quedan varias jornadas por disputarse.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Cusco FC viene de derrotar 1-2 a UTC de Cajamarca en condición de visita, vencer 1-0 a Alianza Atlético de Sullana y empatar 0-0 frente a Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape. Es así que los dirigidos por Miguel Rondelli tienen la consigna de seguir por el buen camino de resultados y esperan tener un día soñado jugando nuevamente con sus hinchas.

Hablando de Sporting Cristal, los pupilos de Paulo Autuori llegan al duelo en la ciudad de Cusco luego de empatar 2-2 ante UTC de Cajamarca en el Estadio Alberto Gallardo, derrotar 1-3 a Binacional en Juliaca a pesar de que el duelo fue cancelado ante el descenso del local y vencer 1-0 a FBC Melgar en condición de local. Siendo uno de los firmes candidatos al título, ahora los rimenses pretenden dar un golpe sobre la mesa en una plaza bastante complicada de altura.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025?

El partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal está programado para el próximo domingo 14 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será a las 17:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En países como Bolivia, Chile y Venezuela será a las 18:30 horas. Finalmente, en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se podrá disfrutar a partir de las 19:30 horas.

¿Dónde ver Cusco FC vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025?

El duelo entre Cusco FC vs. Sporting Cristal será trasmitido por la señal oficial de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, podrás seguir todas las incidencias y detalles del encuentro a jugarse en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega gracias al clásico minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

Posibles alineaciones del Cusco FC vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Alessandro Milesi, Marlon Ruidías; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre Da Silva; Nicolás Silva y Facundo Callejo. DT: Miguel Rondelli.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Christofer Gonzáles, Santiago González e Írven Ávila. DT: Paulo Autuori.

