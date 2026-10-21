Palmeiras vs. Fluminense en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por las semifinales de la Copa Libertadores

Palmeiras recibe a Fluminense este miércoles 21 de octubre desde las 19:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Libertadores. Palmeiras llega con la ventaja de la ida en el bolsillo, un 2-1 conseguido de visitante hace apenas seis días, y ahora solo necesita confirmar el pasaje a la final en su propia cancha.
Lo que está en juego es nada menos que un lugar en la final de la Copa Libertadores, y Fluminense tiene la obligación de remontar si quiere seguir soñando con el título.
La actualidad de ambos equipos
El equipo paulista llega golpeado en la mitad de la tabla de resultados recientes: después de ese triunfo clave en Río, hay que recordar que venía de caer 3-2 ante LDU Quito, aunque antes de eso había mostrado solidez con un triunfo de local ajustado. La diferencia la hizo en la ida, cuando supo sufrir el partido y quedarse con los tres puntos lejos de su gente.
Fluminense, en cambio, no logra encontrar el funcionamiento que lo llevó a esta instancia. Cayó en la ida ante Palmeiras, y en el partido previo también había perdido, esta vez con Platense, aunque un triunfo anterior frente al mismo rival le había dado algo de aire. Necesita revertir una historia reciente que no lo favorece y hacerlo en un terreno donde el rival se siente cómodo.
El historial entre Palmeiras y Fluminense
El historial entre ambos es extenso y parejo con ventaja para Palmeiras, que ganó 25 de los 52 cruces por 19 de Fluminense, con 8 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece, con 73 anotaciones contra 59 del Flu. En los duelos más recientes la paridad se mantuvo intacta, con triunfos alternados y un empate sin goles que resume lo cerrado de la serie en los últimos años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/10/2026
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-2
|CONMEBOL Libertadores
|15/08/2026
|Fluminense vs. Palmeiras
|3-2
|Serie A
|26/02/2026
|Palmeiras vs. Fluminense
|2-1
|Serie A
|23/11/2025
|Palmeiras vs. Fluminense
|0-0
|Serie A
|23/07/2025
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-2
|Serie A
|08/12/2024
|Palmeiras vs. Fluminense
|0-1
|Serie A
|25/07/2024
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-0
|Serie A
|03/12/2023
|Palmeiras vs. Fluminense
|1-0
|Serie A
|06/08/2023
|Fluminense vs. Palmeiras
|2-1
|Serie A
|27/08/2022
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-1
|Serie A
Horario del partido
- Perú: 19:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: ESPN3, Disney+ Premium
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fubo, beIN SPORTS CONNECT
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN3
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
Todos los partidos de las semifinales
- Flamengo vs. Estudiantes — jueves 22 de octubre, 19:30 hs
En síntesis
- Palmeiras y Fluminense se enfrentan este miércoles 21 de octubre por las semifinales de la Copa Libertadores.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Palmeiras llega tras vencer a Fluminense 2-1.
- Fluminense llega tras caer ante Palmeiras 1-2.