Dónde ver EN VIVO Fluminense vs. Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores: TV y streaming online

Un lugar en la final de la Copa Libertadores se define este miércoles 14 de octubre, cuando Fluminense y Palmeiras se midan en las semifinales del torneo más importante de Sudamérica.
No es un partido más: el ganador queda a un paso de la gloria continental y el historial entre ambos promete paridad hasta el final.
Horario del partido
- Perú: 19:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Fluminense llega golpeado tras la última fecha, con una derrota 1-2 como visitante frente a Platense que cortó una racha positiva. Antes había ganado de local ante el mismo rival y empatado como visitante contra Independiente Rivadavia, mostrando un rendimiento irregular en sus últimas presentaciones.
Palmeiras tampoco llega de la mejor manera: cayó 2-3 como visitante ante LDU Quito después de haberle ganado de local en el partido anterior. Antes de ese cruce había sumado una victoria ajustada frente a Cerro Porteño, lo que deja a los brasileños con un andar parejo entre triunfos y tropiezos en la antesala de la semifinal.
El historial entre Fluminense y Palmeiras
El historial entre ambos está cargado de enfrentamientos: ya suman 51 duelos, con ventaja para Palmeiras, que ganó 24 veces por 19 de Fluminense y 8 empates. En goles también manda el conjunto paulista, con 71 anotados contra 58 del rival, una diferencia que confirma la paridad ofensiva pero con leve ventaja histórica para Palmeiras.
En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja: el último antecedente terminó 3-2 a favor de Fluminense, aunque antes Palmeiras se había impuesto 2-1 y también hubo un empate sin goles. La tendencia de los últimos encuentros muestra que ninguno saca ventajas claras y que los partidos suelen definirse por detalles.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/08/2026
|Fluminense vs. Palmeiras
|3-2
|Serie A
|26/02/2026
|Palmeiras vs. Fluminense
|2-1
|Serie A
|23/11/2025
|Palmeiras vs. Fluminense
|0-0
|Serie A
|23/07/2025
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-2
|Serie A
|08/12/2024
|Palmeiras vs. Fluminense
|0-1
|Serie A
|25/07/2024
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-0
|Serie A
|03/12/2023
|Palmeiras vs. Fluminense
|1-0
|Serie A
|06/08/2023
|Fluminense vs. Palmeiras
|2-1
|Serie A
|27/08/2022
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-1
|Serie A
|08/05/2022
|Palmeiras vs. Fluminense
|1-1
|Serie A
Todos los partidos de las semifinales
- Estudiantes vs. Flamengo — jueves 15 de octubre, 19:30 hs
En síntesis
- Fluminense y Palmeiras se enfrentan este miércoles 14 de octubre por las semifinales de la Copa Libertadores.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Fluminense llega tras caer ante Platense 1-2.
- Palmeiras llega tras caer ante LDU Quito 2-3.