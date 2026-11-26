Alianza Lima podría soñar con el regreso de Kevin Serna, la próxima temporada. Mira las razones del colombiano, para marcharse de Fluminense.

El hincha de Alianza Lima vuelve a ilusionarse con el posible regreso de una de sus figuras más desequilibrantes de los últimos años. Desde Brasil, el entorno de Kevin Serna confirmó que el extremo colombiano desea volver al fútbol peruano en el corto plazo.

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Alianza Lima sueña con tener a Kevin Serna

En diálogo con el programa digital Fuera de Juego, su representante Narciso Algamis reveló el fuerte vínculo que mantiene el futbolista con el país. “Él siempre quiere, de verdad. Siempre quiere. A él le encanta el Perú. No se imaginan cómo le gusta el Perú”, aseguró el agente sobre el actual atacante de Fluminense.

Kevin Serna podría regresar a Alianza Lima la próxima temporada. (Foto: X).

Al ser consultado por una eventual vuelta al cuadro íntimo, Algamis confirmó que el jugador priorizaría lo deportivo y emocional por encima del aspecto financiero. “Sí, claro. Y te digo más: si tiene que ganar menos, gana menos. El tipo tiene un corazón para venir al Perú que no se imaginan”, sentenció.

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Los factores que acercan a Kevin Serna a Matute

Más allá de las ganas del futbolista, su agente explicó que la directiva blanquiazul no necesitaría comprar su carta pase para concretar el retorno. El complejo contexto económico y normativo del fútbol brasileño podría facilitar una salida negociada desde Río de Janeiro.

“Hoy en Brasil hay una devaluación terrible. Punto número uno. Punto número dos: los sponsors de las casas de juego se sacan de las camisetas. Hay un quilombo grande con Lula. Baja el cupo de extranjeros. Hay un montón de cosas extras”, detalló Algamis sobre la crisis que atraviesan los clubes del Brasileirao.

El negocio que Alianza Lima cerró por Kevin Serna

Esta posible operación se daría después de un negocio altamente rentable que la administración victoriana ya cerró por el colombiano. En julio de 2024, Alianza Lima recibió alrededor de 2.2 millones de dólares limpios tras su transferencia al conjunto tricolor.

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Si bien Fluminense ejecutó la cláusula de rescisión fijada en 3 millones de dólares, la institución íntima transfirió únicamente el 70% de los derechos económicos del jugador. El club peruano conservó el 30% restante con la mira puesta en obtener réditos de una futura venta.

Con este panorama financiero y el deseo expreso del futbolista por pegar la vuelta, la pelota queda en la cancha de la gerencia deportiva blanquiazul. La próxima ventana de pases será clave para definir si el extremo vuelve a vestir la camiseta de Alianza Lima en Matute.

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