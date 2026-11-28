Conoce a detalle cómo formarán Palmeiras y Estudiantes en la gran final de la Copa Libertadores 2026. El Estadio Centenario se viste de gala y los entrenadores tienen todo listo.

Llegó el gran día para el continente sudamericano. Palmeiras y Estudiantes se verán las caras en el marco de la final de la Copa Libertadores 2026 y el Estadio Centenario ubicado en la ciudad de Montevideo será testigo de un emotivo encuentro. En base a los análisis previos, ahora se ha podido conocer de manera oficial cuáles serán las alineaciones titulares de ambos equipos.

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Tendríamos que remontarnos hasta el año 1968 para encontrar una final continental entre estos dos equipos. En dicha ocasión, fue Estudiantes quien logró el título luego de disputar tres partidos y en el último fue que vencieron 2-0 a Palmeiras. Coincidentemente, esta definición se dio en el Estadio Centenario y lo cual sin duda alguna entusiasma a todos los hinchas argentinos.

Las alineaciones titulares de Palmeiras vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026

Palmeiras | Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício; Jhon Arias, Vitor Roque y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

Estudiantes | Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Santiago Núñez; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Gastón Benedetti. DT: Alexander Medina.

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Horarios de Palmeiras vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

Canales de Palmeiras vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026

Sudamérica | ESPN y Disney+ Premium

Argentina | Telefe, FOX Sports y Mi Telefe (streaming)

Chile | Chilevisión, ESPN 5, ESPN Premium y Zapping

México | ESPN2 y Disney+ Premium

Estados Unidos | beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos

DATOS CLAVES

Palmeiras y Estudiantes disputan la final de Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario.

disputan la final de Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario. 15:00 de Perú y 17:00 de Argentina iniciará el partido con alineaciones titulares confirmadas.

iniciará el partido con alineaciones titulares confirmadas. ESPN y Disney+ Premium transmitirán la definición continental para toda Sudamérica.