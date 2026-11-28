Palmeiras logró el título de la Copa Libertadores 2026 tras derrotar a Estudiantes por la mínima diferencia en el Estadio Centenario de Montevideo. Celebra el 'Verdao' junto a todos sus aficionados.

Terminó el partido más importante del año en el continente sudamericano y tenemos un nuevo campeón de la Copa Libertadores 2026. Palmeiras se impuso por 1-0 en el duelo disputado en el Estadio Centenario de Montevideo y las celebraciones no cesarán hasta las próximas horas. Se cierra una buena temporada de competencia y a continuación revisa la crónica del juego.

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Fuente: Conmebol Libertadores.

En cuanto al trámite del encuentro de esta tarde en la capital uruguaya, el primer tiempo estuvo bastante trabado y no existió tanto juego en ambos equipos. Si bien Palmeiras tuvo más el balón y generó algunas aproximaciones en campo rival, Estudiantes provocó distintas infracciones que redujeron el poderío rival. Es así que no hubo goles ni tampoco emociones de por medio.

El segundo tiempo tuvo a un Palmeiras mucho más agresivo y con mayor claridad en el arranque. A raíz de ello fue que a los 52’ apareció Ramón Sosa para abrir el marcador tras una buena acción colectiva. Luego, Estudiantes trató de reaccionar a tiempo y generó varias acciones ofensivas en campo rival, pero no fue suficiente. La victoria fue para los brasileños por la mínima diferencia.

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El premio económico que se llevó Palmeiras por ganar la Copa Libertadores 2026

De acuerdo a la normativa de Conmebol, existe una mejora muy importante en el premio económico con respecto a la temporada anterior. Resulta que el campeón de la Copa Libertadores 2026 se llevó 25 millones de dólares y el subcampeón percibió 7 millones de dólares. Es decir, hablamos de una diferencia más que relevante que se sumó a todo lo obtenido durante la competición.

Sabiendo que por cada partido ganado en la competencia se añadió una cantidad de 340 mil dólares, en la previa de la gran final de hoy suscitada en el Estadio Centenario de Montevideo se reveló que Palmeiras tenía 9.2 millones de dólares y Estudiantes 8.3 millones de dólares. Es decir, había una distinción ya que el equipo brasileño tenía un triunfo más con relación al argentino.

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Palmeiras y Estudiantes definirán este sábado la Libertadores 2026 en el Centenario. El campeón recibirá un premio récord de USD 25 millones y el subcampeón, USD 7 millones. Con el título, Palmeiras acumularía USD 34,27 millones y Estudiantes, USD 33,93 millones. pic.twitter.com/I9SI7kk0ft — MROFF (@MrOFFSIDER) November 27, 2026

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