Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Montevideo City Torque: hora, canales de TV y streaming online

Cienciano juega en el Cusco el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Recibe a Montevideo City Torque en el Inca Garcilaso de la Vega. Conoce los detalles del duelo.

Cienciano enfrenta este jueves 10 de septiembre de 2026 a Montevideo City Torque en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro está programado para las 19:30 horas (local) con el arbitraje de Wilton Sampaio y con Pablo Goncalves en el VAR, ambos de Brasil.

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El Papá de América vuelve a unos cuartos de final de Copa Sudamericana, tal como lo hizo en 2003 cuando fue campeón. El equipo de Horacio Melgarejo llega tras recuperarse con una contundente goleada 5-2 a FC Cajamarca como visitante por la Liga 1 de Perú. En este certamen, viene de eliminar a Botafogo.

Los Citadinos, por su parte, están en gran momento. En octavos, sacó del camino a Tigre de Argentina y está peleando arriba en el Torneo Clausura uruguayo. Viene de ganarle 2-1 a Cerro Largo y sigue invicto con cuatro victorias en igual cantidad de partidos.

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¿Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Montevideo City Torque?

El partido entre Cienciano y Montevideo City Torque, que se juega en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, se verá en vivo por TV y streaming a través de estas opciones confirmadas:

Perú y toda Sudamérica | DSports y DGO

y Brasil | Paramount+

Estados Unidos | beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, fuboTV

¿A qué hora se juega Cienciano vs. Montevideo City Torque?

Cienciano vs. Montevideo City Torque, duelo de Copa Sudamericana que se juega este jueves 10 de septiembre, tiene los siguientes horarios:

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17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

2:30 | España (viernes 11)

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