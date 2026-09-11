Preocupación en Cienciano por el estado de Hohberg tras el partido de ida ante Montevideo City Torque. Su presencia en la vuelta está en duda.

Cienciano venció como local 2-0 a Montevideo City Torque por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Un buen resultado, pero que aún deja la serie abierta para la vuelta. Y para este encuentro, una de las grandes preocupaciones del entrenador Horacio Melgarejo es, sin dudas, Alejandro Hohberg.

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El partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 es el próximo jueves 17 de septiembre. Será poco tiempo de recuperación para el número 10 del ‘Papá de América’, quien no terminó los 90 minutos en la ida ante City Torque debido a una molestia en la zona del tobillo derecho (salió al minuto 83 por Juan Romagnoli).

Tras este encuentro de ida, a la salida del estadio Inca Garcilaso de la Vega, se pudo ver a Alejandro Hohberg con una bota ortopédica saliendo por sus propios medios. Un video publicado por el periodista José Stuart en su cuenta de X (@JoseStuartV) muestra lo preocupante de su estado de cara a la vuelta.

Así salió Hohberg del estadio. Es duda para la vuelta en Uruguay. pic.twitter.com/hgnfgQPcGZ — José Stuart (@JoseStuartV) September 11, 2026

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Su estado físico ha sido un problema en los últimos partidos. De hecho, no fue siquiera convocado a los encuentros del Torneo Clausura peruano ante Cusco FC y FC Cajamarca. Y en este partido de ida, se lo vio limitado en ciertos aspectos, por lo que no estuvo al 100 por ciento.

La presencia del talentoso mediapunta es indispensable para Horacio Melgarejo. En una charla con Bolavip Perú, lo consideró el mejor jugador de la Liga 1. Por eso, su baja sería una muy mala noticia para el próximo partido ante City Torque en Montevideo.

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Horacio Melgarejo, preocupado por los problemas físicos en Cienciano

Alejandro Hohberg no es el único con problemas físicos en Cienciano. El propio Horacio Melgarejo destacó en conferencia de prensa que necesita recuperar futbolistas para el partido de vuelta. La buena noticia es que su duelo ante ADT por la fecha 9 del Torneo Clausura fue postergado, por lo que tendrá toda una semana de recuperación.

“Nosotros tenemos que pensar en, primero, recuperar a los chicos, que tenemos algunos ahí con algunas molestias. Y después preparar un partido, como dije recién, con mucho equilibrio, sobre todo emocional, porque sabemos que ellos juegan muy bien, van muy bien en el campeonato, por algo están en esta fase”, comentó el entrenador del ‘Papá’.

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Así, el tema físico puede ser un factor para el partido de vuelta. Hohberg preocupa en el conjunto cusqueño, pero hay otros futbolistas que estarían al límite.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Cienciano y Montevideo City Torque?

El partido de vuelta entre Cienciano y Montevideo City Torque se disputará en una semana, es decir, el próximo jueves 17 de septiembre. El escenario, esta vez, será el Centenario de Montevideo, donde el ‘Ciudadano’ ha hecho de local en esta Copa Sudamericana 2026. El horario de inicio para este duelo es a las 21:30 horas local (19:30 horas de Perú).

Este encuentro de vuelta, desde Uruguay, contará con transmisión en vivo para toda Sudamérica del canal ESPN en TV y de la plataforma Disney+ Premium vía online.

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