En Uruguay se quejan de la altura de Cusco tras Cienciano 2-0 Montevideo City Torque: “Es inhumano lo que le hacen a los jugadores”

Cienciano ganó en Cusco y en Uruguay hubo fuertes críticas por el factor altura. En redes sociales, criticaron la localía del club peruano. Pero, con el 2-0, se ilusionan con la remontada.

Cienciano se quedó con el partido de ida de la serie de cuartos de final de Copa Sudamericana 2026 ante Montevideo City Torque. El duelo en Cusco fue 2-0 para el ‘Papá de América’, que sacó una buena ventaja, aunque no definitiva de cara al partido de vuelta. Su localía en la altura no pasó desapercibida y generó fuertes cuestionamientos desde Uruguay.

Publicidad

Los 3400 metros sobre el nivel del mar han causado serios problemas para otros rivales que tuvo Cienciano en esta Copa Sudamericana como Lanús o Botafogo. Montevideo City Torque sufrió la altura en los primeros 45 minutos.

Primero, durante el cooling break, se pudo ver a un jugador del conjunto uruguayo con una máscara de oxígeno, obviamente afectado por la falta de aire en la altura. Luego, llegaron los dos goles para el 2-0 gracias a Cristian Souza y Maximiliano Amondarain.

Publicidad

Este resultado provocó la reacción de fanáticos uruguayos, quienes pusieron en cuestión la localía en Cusco. En la red social X hubo decenas de comentarios en contra de los partidos en la altura. “Es inhumano lo que le hacen a los jugadores llevándolos a jugar en Cusco“, tiró un usuario. “Es insano jugar en la altura“, dijo otro.

Publicidad

No fueron los únicos comentarios. Otros hinchas uruguayos hasta insinuaron que Conmebol debería tomar cartas en el asunto. “¿Por qué no prohíben jugar en la altura por el bien de la salud de los jugadores?“, se preguntó un usuario en X. “Debería estar prohibido“, pidió otro.

Publicidad

Montevideo City Torque resistió el 2-0 y en Uruguay se ilusionan con la remontada

En el segundo tiempo, el equipo ‘ciudadano’ mostró una versión muy distinta a la de la primera mitad. Frenó los avances del local y hasta le robó el balón por momentos. Tuvo alguna ocasión de gol, pero no pudo convertir. Sobre la parte final, tuvo que resistir el último embate del ‘Papá’ y no sufrió más goles.

Precisamente, muchos hinchas uruguayos consideraron que City Torque “la sacó barata”. A su vez, confían en que puede dar vuelta los dos goles de desventaja en la serie. “El ciudadano tiene con qué dar vuelta la llave”, tiró un fanático. Y otro dijo: “Yo creo q le debe meter 4 como mínimo a Cienciano, la altura miente demasiado”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Cienciano y Montevideo City Torque?

El partido de vuelta entre Cienciano y Montevideo City Torque se disputará en una semana, es decir, el próximo jueves 17 de septiembre. El escenario, esta vez, será el Centenario de Montevideo, donde el ‘Ciudadano’ ha hecho de local en esta Copa Sudamericana 2026. El horario de inicio para este duelo es a las 21:30 horas local (19:30 horas de Perú).

Este encuentro de vuelta, desde Uruguay, contará con transmisión en vivo para toda Sudamérica del canal ESPN en TV y de la plataforma Disney+ Premium vía online.

DATOS CLAVE

Cienciano venció 2-0 a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana.

a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana. Cristian Souza y Maximiliano Amondarain anotaron los goles a 3400 metros de Cusco.

anotaron los goles a 3400 metros de Cusco. El 17 de septiembre se jugará la revancha en el Centenario de Montevideo.