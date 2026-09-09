Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la resta de puntos a UTC, ADT, FC Cajamarca y Sport Boys

Hoy se confirmó una dura sanción a cuatro equipos de la Liga 1 2026, así que la tabla acumulada del campeonato se modificó. A continuación, revisa cómo quedó en pleno Torneo Clausura.

Si bien todavía no empieza la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, acaban de darse algunas modificaciones en la tabla de posiciones del acumulado frente a la confirmación de resta de puntos. Lamentablemente para cuatro equipos del fútbol peruano, desde la organización del campeonato emitieron un comunicado oficial en donde se estipula detalladamente el motivo de las sanciones.

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Es de esta manera que UTC, ADT, FC Cajamarca y Sport Boys vieron cómo cambiaron de lugar en la tabla de posiciones del acumulado. Esta situación podría complicar aún más las chances de algunos equipos que vienen peleando en la zona baja del torneo regular, así que los errores administrativos y dirigenciales durante esta temporada empiezan a tener el afecto que representa.

Desde ya podemos que UTC es el equipo más perjudicado en esta reciente sanción con 10 puntos menos, peor aún cuando es uno de los firmes candidatos a descender. Sport Boys fue castigado con 4 puntos, FC Cajamarca con 2 puntos y finalmente ADT con tan solo punto. Dicho todo esto, a continuación revisa a detalle cómo quedo la tabla general de la Liga 1 2026.

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

# Equipo PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 25 25 53 2 Universitario de Deportes 25 15 46 3 Deportivo Garcilaso 25 12 45 4 FBC Melgar 25 15 42 5 Cusco FC 25 2 42 6 Los Chankas 25 -8 41 7 Cienciano 25 7 40 8 Alianza Atlético 25 6 37 9 Sporting Cristal 25 5 32 10 Sport Boys 25 2 30 11 Comerciantes Unidos 25 -1 30 12 Atlético Grau 25 -5 29 13 Sport Huancayo 25 -9 29 14 Juan Pablo II Collegue 25 -15 28 15 CD Moquegua 25 -12 25 16 FC Cajamarca 25 -11 22 17 ADT 25 -12 21 18 UTC 25 -16 10

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El comunicado oficial de la Liga 1 sobre la resta de puntos

Durante los últimos meses y semanas se pudo conocer que UTC, ADT, FC Cajamarca y Sport Boys serían sancionados, aunque todavía faltaba conocer la documentación oficial. El día llegó para estos cuatro equipos del campeonato y ahora deberán pensar en solucionar los temas pendientes para no volver a cometer los errores del pasado, de lo contrario serán aún más perjudicados.

Es así que desde la organización de la Liga 1 emitieron un comunicado para explicar punto a punto los motivos de las sanciones que finalmente derivaron en la resta de puntos a las instituciones anteriormente mencionadas.

Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 14 del Exp. 1124-2024-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Apertura.

Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 15 del Exp. 1124-2024-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Apertura.

Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 11 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Clausura.

Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 12 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Clausura.

Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesto en la Resolución 080-CL-LFPP-2026.

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesto en la Resolución 081-CL-LFPP-2026.

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesto en la Resolución 092-CL-LFPP-2026.

Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesto por Resolución 082-CL-LFPP-2026.

Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesto por Resolución 088-CL-LFPP-2026, pendiente de confirmación, de acuerdo al plazo establecido en el Reglamento de Licencias.

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Fuente: Liga 1.

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Viernes 11 de setiembre

UTC vs. Juan Pablo II | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón

Cusco FC vs. FBC Melgar | 19:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 12 de setiembre

Los Chankas vs. FC Cajamarca | 10:30 | Estadio Los Chankas

Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo | 13:00 | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra

CD Moquegua vs. Sporting Cristal | 15:15 | Estadio 25 de Noviembre

Alianza Lima vs. Universitario | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva

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Domingo 13 de setiembre

Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso | 13:00 | Estadio Miguel Grau

Atlético Grau vs. Alianza Atlético | 15:15 | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’

Miércoles 23 de setiembre

ADT vs. Cienciano | 15:00 | Estadio Unión Tarma (*)

* Partido reprogramado con el horario confirmado.

DATOS CLAVES

UTC sufrió la resta de 10 puntos en la tabla acumulada.

sufrió la resta de en la tabla acumulada. Sport Boys fue sancionado con la pérdida de 4 puntos acumulados.

fue sancionado con la pérdida de acumulados. FC Cajamarca y ADT perdieron 2 y 1 punto respectivamente por sanción.