Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la resta de puntos a UTC, ADT, FC Cajamarca y Sport Boys

Si bien todavía no empieza la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, acaban de darse algunas modificaciones en la tabla de posiciones del acumulado frente a la confirmación de resta de puntos. Lamentablemente para cuatro equipos del fútbol peruano, desde la organización del campeonato emitieron un comunicado oficial en donde se estipula detalladamente el motivo de las sanciones.
Es de esta manera que UTC, ADT, FC Cajamarca y Sport Boys vieron cómo cambiaron de lugar en la tabla de posiciones del acumulado. Esta situación podría complicar aún más las chances de algunos equipos que vienen peleando en la zona baja del torneo regular, así que los errores administrativos y dirigenciales durante esta temporada empiezan a tener el afecto que representa.
Desde ya podemos que UTC es el equipo más perjudicado en esta reciente sanción con 10 puntos menos, peor aún cuando es uno de los firmes candidatos a descender. Sport Boys fue castigado con 4 puntos, FC Cajamarca con 2 puntos y finalmente ADT con tan solo punto. Dicho todo esto, a continuación revisa a detalle cómo quedo la tabla general de la Liga 1 2026.
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
|#
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|25
|25
|53
|2
|Universitario de Deportes
|25
|15
|46
|3
|Deportivo Garcilaso
|25
|12
|45
|4
|FBC Melgar
|25
|15
|42
|5
|Cusco FC
|25
|2
|42
|6
|Los Chankas
|25
|-8
|41
|7
|Cienciano
|25
|7
|40
|8
|Alianza Atlético
|25
|6
|37
|9
|Sporting Cristal
|25
|5
|32
|10
|Sport Boys
|25
|2
|30
|11
|Comerciantes Unidos
|25
|-1
|30
|12
|Atlético Grau
|25
|-5
|29
|13
|Sport Huancayo
|25
|-9
|29
|14
|Juan Pablo II Collegue
|25
|-15
|28
|15
|CD Moquegua
|25
|-12
|25
|16
|FC Cajamarca
|25
|-11
|22
|17
|ADT
|25
|-12
|21
|18
|UTC
|25
|-16
|10
El comunicado oficial de la Liga 1 sobre la resta de puntos
Durante los últimos meses y semanas se pudo conocer que UTC, ADT, FC Cajamarca y Sport Boys serían sancionados, aunque todavía faltaba conocer la documentación oficial. El día llegó para estos cuatro equipos del campeonato y ahora deberán pensar en solucionar los temas pendientes para no volver a cometer los errores del pasado, de lo contrario serán aún más perjudicados.
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Es así que desde la organización de la Liga 1 emitieron un comunicado para explicar punto a punto los motivos de las sanciones que finalmente derivaron en la resta de puntos a las instituciones anteriormente mencionadas.
- Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 14 del Exp. 1124-2024-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Apertura.
- Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 15 del Exp. 1124-2024-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Apertura.
- Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 11 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Clausura.
- Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 12 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Clausura.
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesto en la Resolución 080-CL-LFPP-2026.
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesto en la Resolución 081-CL-LFPP-2026.
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesto en la Resolución 092-CL-LFPP-2026.
- Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesto por Resolución 082-CL-LFPP-2026.
- Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesto por Resolución 088-CL-LFPP-2026, pendiente de confirmación, de acuerdo al plazo establecido en el Reglamento de Licencias.
Fuente: Liga 1.
Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026
Viernes 11 de setiembre
- UTC vs. Juan Pablo II | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón
- Cusco FC vs. FBC Melgar | 19:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 12 de setiembre
- Los Chankas vs. FC Cajamarca | 10:30 | Estadio Los Chankas
- Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo | 13:00 | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra
- CD Moquegua vs. Sporting Cristal | 15:15 | Estadio 25 de Noviembre
- Alianza Lima vs. Universitario | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 13 de setiembre
- Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso | 13:00 | Estadio Miguel Grau
- Atlético Grau vs. Alianza Atlético | 15:15 | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’
Miércoles 23 de setiembre
- ADT vs. Cienciano | 15:00 | Estadio Unión Tarma (*)
* Partido reprogramado con el horario confirmado.
DATOS CLAVES
- UTC sufrió la resta de 10 puntos en la tabla acumulada.
- Sport Boys fue sancionado con la pérdida de 4 puntos acumulados.
- FC Cajamarca y ADT perdieron 2 y 1 punto respectivamente por sanción.