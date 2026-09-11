Mientras que Alejandro Hohberg se lesionó, el refuerzo que sumará Cienciano para visitar a Montevideo City Torque

Cienciano deberá enfrentar a Montevideo City Torque en Uruguay la próxima semana y un par de novedades serán claves en el armado del equipo imperial. La decisión final pasará por Horacio Melgarejo.

Cienciano logró un importante triunfo frente a Montevideo City Torque en el Cusco, aunque sufrieron una mala noticia. Alejandro Hohberg, una de las figuras de los imperiales, no pudo terminar el encuentro y salió lesionado del campo de juego. Si bien se sabía que llegaba con lo justo, luego se pudo apreciar que salió del recinto con una bota ortopédica que claramente genera preocupación.

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🚨 Así se retiró Alejandro Hohberg del estadio



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Hasta el momento no se ha dado un pronunciamiento oficial por parte de Cienciano respecto al estado físico de Alejandro Hohberg, aunque viendo las más recientes imágenes es muy probable que no esté disponible para el encuentro de vuelta de la próxima semana en el Estadio Centenario. Dicho esto, no todas son malas noticias en el equipo cusqueño para visitar a Montevideo City Torque.

Resulta que Horacio Melgarejo podría perder a Alejandro Hohberg, pero a la vez recuperar a un pilar en el mediocampo de Cienciano como es Gerson Barreto. El volante no estuvo presente en el partido de ayer en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por acumulación de tarjetas amarillas. Fue suspendido y ni siquiera sumó como opción de recambio, así que ahora quedará listo para el duelo en Uruguay.

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Fuente: Getty Images.

El análisis de los entrenadores de cara al partido de vuelta entre Montevideo City Torque vs. Cienciano

Los entrenadores hablaron en conferencia de prensa y analizaron el duelo disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por parte de Cienciano y de lo que se viene para el equipo de cara a la vuelta en Uruguay, la palabra de Horacio Melgarejo fue clave para entender las sensaciones del equipo imperial cuando tienen una ventaja de 2-0, pero no se confían al todavía faltar 90 minutos.

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“Nosotros tenemos que pensar en, primero, recuperar a los chicos, que tenemos algunos ahí con algunas molestias. Y después preparar un partido, como dije recién, con mucho equilibrio, sobre todo emocional, porque sabemos que ellos juegan muy bien, van muy bien en el campeonato, por algo están en esta fase”; declaró Horacio Melgarejo en conversación con los medios.

Asimismo, Marcelo Méndez reveló que la llave esta totalmente abierta. “El partido lo tuvimos controlado. Empezaron algunas imprecisiones del rival y, bueno, en el cierre lo sufrimos. Posicionaron gente con más altura adelante, mucho balón parado. Y bueno, lo terminamos sufriendo un poco, pero la llave está abierta. No era lo que veníamos a buscar. No hicimos un planteamiento para perder por menos goles. Lo nuestro era llevarnos un resultado positivo de acá”.

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