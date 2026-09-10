¿Juega el clásico? Lo último que se sabe sobre el regreso de Kevin Quevedo para recibir a Universitario

Kevin Quevedo viene entrenando con regularidad en Matute y ya se pudo conocer cuál es la postura del comando técnico para incluirlo o no en la nómina del clásico en Matute.

Cada vez queda menos para una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes en Matute en un encuentro que ya empieza a jugarse en la previa, más aún cuando hay novedades respecto al equipo blanquiazul. El protagonista del caso es Kevin Quevedo, quien podría tener chances de regresar oficialmente a los campos de juego.

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Fuente: Alianza Lima.

Si bien todavía no hay una información concreta de que será convocado o no por Pablo Guede para el duelo ante Universitario de Deportes, una reciente revelación del programa digital ‘Modo Fútbol‘ dejó entrever que la decisión final se conocerá pronto. Recordemos que Kevin Quevedo aún no sumó minutos en este Torneo Clausura 2026 y que recientemente se reintegró al primer equipo.

“No me han asegurado absolutamente nada todavía, ni me lo han descartado ni me han dado el ok. O sea, podría ser que esté en lista. Aún hay tiempo para ello. No quiero decir que de pronto entra al once, sino que lo están pensando de cara al partido que viene poder estar en lista de pronto. Hay una posibilidad por ahí. Vamos a ver”; contó el comunicador José Varela sobre el caso del delantero.

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Es importante tener en cuenta que Pablo Guede declaró hace unas semanas en conferencia de prensa que no iba a contar más con Kevin Quevedo, pero algunas situaciones en la interna cambiaron. Se difundió que el extremo había pedido disculpas al grupo por algunos comportamientos fuera de lugar en el pasado y que dicha actitud lo reintegró al primer equipo. Ahora espera llegar al clásico.

El dato positivo de Kevin Quevedo en clásicos ante Universitario

Cada edición del clásico del fútbol peruano es totalmente diferente y el capítulo del próximo sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas no será la excepción. Dicho esto, Kevin Quevedo tiene un dato histórico que es muy positivo ahora mismo en Alianza Lima. Resulta que la última vez que los blanquiazules vencieron a Universitario de Deportes en Matute fue con el extremo en el campo de juego.

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Tenemos que remontarnos al 3 de noviembre del año 2018 cuando Alianza Lima se impuso por 2-1 frente a la ‘U’ con goles de Gonzalo Godoy y Mauricio Affonso. En aquel partido, Kevin Quevedo ingresó en la segunda etapa en lugar de Maximiliano Lemos y fue parte de la última vez que los victorianos lograron tres puntos jugando en el Estadio Alejandro Villanueva. Veremos si ahora tiene chances de ser convocado y luego de competir para volver a la victoria.

DATOS CLAVES

Kevin Quevedo podría integrar la lista de Alianza Lima para enfrentar a Universitario.

podría integrar la lista de para enfrentar a Universitario. 12 de septiembre a las 20:00 horas se jugará el clásico en Matute.

a las 20:00 horas se jugará el clásico en Matute. 3 de noviembre de 2018 Alianza venció 2-1 a Universitario por última vez en Matute.