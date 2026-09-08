Confirmado: la terna arbitral con Micke Palomino para el clásico Alianza Lima vs. Universitario

Desde CONAR designaron a los árbitros encargados de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. El clásico a disputarse en Matute tendrá a Micke Palomino, quien también viene con algunas polémicas durante la presente temporada.

En un fin de semana plagado de diversas polémicas arbitrales en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026, una de las confirmaciones más esperadas en estos momentos tenía que ver con la designación del juez principal que estará presente en el clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes. Desde CONAR tomaron la decisión de elegir a Micke Palomino como el principal.

Publicidad

¡HABEMUS ÁRBITRO PARA EL CLÁSICO!



Micke Palomino dirigirá el Alianza Lima vs. Universitario por la fecha 9 del Clausura de la #Liga1. Alejandro Villanueva se encargará del VAR. pic.twitter.com/tNCget7QQe — ESPN Perú (@ESPNPeru) September 8, 2026

Si bien la gran mayoría de árbitros están inmersos en acciones controversiales que a la vez tienen que ver con colaboraciones desde la cabina del VAR, el nombre de Micke Palomino no se aleja de dicha premisa. En esta temporada 2026 fue criticado por su accionar en el FC Cajamarca vs. Universitario de Deportes y UTC vs. Alianza Lima, ambos con participación de la tecnología.

Dicho esto, en CONAR optaron por reiterarle la confianza al experimentado juez y finalmente la terna arbitral del próximo clásico del fútbol peruano quedó integrada de la siguiente manera: Árbitro Micke Palomino, Asistente 1 Michael Orué, Asistente: Stephen Atoche, 4to Alexander Zapata, Asesor Jorge Jaimes, VAR Alejandro Villanueva, AVAR Raúl López y QM Romel López.

Publicidad

Terna completa / Alianza Lima vs. Universitario



Árbitro: Micke Palomino

Á Asistente1: Michael Orue

Á Asistente1: Stephen Atoche

4to: Alexander Zapata

Asesor: Jorge Jaimes

VAR: Alejandro Villanueva

AVAR: Raúl López

QM: Romel López https://t.co/IME5Y08dkS — Marcello Merizalde (@CHELONETA10) September 8, 2026

Las reacciones de los hinchas tras la designación de Micke Palomino como árbitro principal del clásico

Tanto el hincha de Alianza Lima como el de Universitario de Deportes esperan que la terna arbitral en general tenga una buena labor en el próximo clásico del fútbol peruano. Eso sí, frente a la más reciente designación de Micke Palomino como juez principal es que reaccionaron en las redes sociales y no muchos comentarios fueron en tono agradable por lo que se juegan ambos equipos.

Publicidad

“No mi amigo a ese se lo van a comer los jugadores con zapato y todo. Que lacra la Liga 1″, “Sea el árbitro que sea, todos son malos. Nadie puede decir ‘a mi sí, a ti no’, eso ya sería de bidescendidos” y “El árbitro que rompió los protocolos del var para beneficiar a cierto equipo jajaja“; fueron algunas de las reacciones más resonantes de los hinchas blanquiazules y merengues a través de ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Publicidad

Fuente: ‘X’.

Día, hora y canal del clásico Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

Por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en el Estadio Alejandro Villanueva el sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas. Uno de los duelos más esperados del campeonato se podrá apreciar a través de las señales oficiales de L1 MAX y L1 Play, además de que en Bolavip Perú disfrutarás todas las incidencias de este partidazo.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Publicidad

DATOS CLAVES