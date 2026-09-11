“Estamos en el mismo camino”: Mariano Closs respaldó las picantes declaraciones de Horacio Melgarejo

Tras la más reciente conferencia de prensa de Horacio Melgarejo en Cusco, Mariano Closs no dudó en estar de acuerdo en un aspecto con el DT de Cienciano. Conoce los detalles y lo que dijo exactamente el periodista.

Además del triunfo de Cienciano ante Montevideo City Torque en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, uno de los momentos más relevantes de la jornada de ayer se dio en una nueva conferencia de prensa protagonizada por Horacio Melgarejo. El estratega argentino, fiel a su estilo, le respondió de forma picante a un periodista que consultó sobre las acciones ofensivas perdidas en arco rival.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

“Te voy a corregir porque te aprecio. Cuando uno falla situaciones de gol, no es fallamos el gol porque si vos haces gol es gol. Cuando el arquero la ataja son atajadas de situaciones de gol. ¿Está bien así, te gusta? Hay que hablar con más propiedad, hay que prepararse”; respondió drásticamente un Horacio Melgarejo que en esta ocasión no se ofuscó ni nada, pero sí fue claro en su apreciación.

En base a ello es que distintos medios internacionales ya saben la ‘comidilla’ que generan las conferencias de Horacio Melgarejo y desde ‘ESPN Argentina‘ estuvieron muy al pendiente. Fue el periodista Mariano Closs quien de manera sorpresiva mencionó que está de acuerdo con la explicación del entrenador de Cienciano. Eso sí, aseguró que siempre lo nota de mal humor en sus charlas.

Publicidad

“Le preguntan al señor Melgarejo, que siempre está de mal humor, si se perdieron muchos goles. Muy bien. Yo les dije el otro día, los goles no se erran. Las situaciones de gol, sí. El señor Melgarejo y yo estamos en el mismo camino. No te pierdes los goles porque ya son goles, solo las posibilidades de gol. Hablemos con propiedad”; comentó Mariano Closs en el programa ‘F12‘.

OTRO CALIENTE CRUCE DE MELGAREJO



El DT de Cienciano volvió a ser noticia con sus conferencias de prensa.



▶️ Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/wOrH4YkADY — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 11, 2026

Cienciano buscará la clasificación en Uruguay ante Montevideo City Torque

Si bien se consiguió un triunfo por 2-0 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, hablamos de un resultado no tan amplio como quizá muchos hinchas hubieran querido. Es así que ahora Cienciano deberá alistarse para visitar a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario el próximo jueves 17 de septiembre desde las 19:30 horas en búsqueda de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

Publicidad

De cara a este trascendental partido para el ‘Papá’, la palabra de Horacio Melgarejo también fue clave para conocer el sentimiento interno del grupo. Por más ventaja de goles que haya, el entrenador aseguró que la llave todavía está abierta y que puede suceder cualquier cosa. Es más, comentó que ni siquiera con un 10-0 a favor se podría hablar de clasificación, así que todo se verá en Uruguay.

“HOY HUBO UN SOLO EQUIPO QUE FUE A BUSCAR LA VICTORIA… LA LLAVE NO ESTÁ CERRADA NI CON UN 10-0” 😅



Declaraciones de Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, en conferencia de prensa, tras triunfo 2-0 ante Montevideo City



📺👉🏻 Conferencia de prensa completa en nuestro canal de… pic.twitter.com/T0JJQ50yA8 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 11, 2026

DATOS CLAVES

Horacio Melgarejo corrigió a un periodista por usar mal el término “fallar goles”.

corrigió a un periodista por usar mal el término “fallar goles”. Mariano Closs apoyó en ESPN la corrección verbal del entrenador de Cienciano.

apoyó en la corrección verbal del entrenador de Cienciano. 17 de septiembre Cienciano jugará la revancha contra Montevideo City Torque en el Estadio Centenario.