Cienciano vs. Montevideo City Torque EN VIVO Y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

Cienciano y Montevideo City Torque se enfrentan en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega alberga una fiesta para el pueblo cusqueño que espera ser retribuida con un buen resultado de su equipo, aunque tendrán de rival a un cuadro uruguayo que juega bien y que pretenderá sacar un resultado positivo en condición de visita.
Sigue el minuto a minuto de Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026
Todos los detalles de Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026
Alineaciones titulares de Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026
Cienciano | Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.
Montevideo City Torque | Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Brain Gutiérrez, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Pablo Siles, Gonzalo Montes; Franco Pizzichillo, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez.
¿A qué hora juegan Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026?
- 17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 20:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 02:30 | España (11/09)
¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026?
- Perú y toda Sudamérica | DSports y DGO
- Brasil | Paramount+
- Estados Unidos | beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y fuboTV