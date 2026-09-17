Las alineaciones confirmadas para Cienciano vs. Montevideo City Torque por Copa Sudamericana: formaciones, cambios y bajas

Conoce las alineaciones confirmadas del partido por Copa Sudamericana: Cienciano vs. Montevideo City Torque. Aquí los detalles de este duelo.

Cienciano del Cusco busca sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 este jueves ante Montevideo City Torque. El equipo peruano parte con una ventaja clave de 2-0 tras imponerse en el duelo de ida disputado en la altura del Cusco.

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El crucial choque de vuelta se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo a partir de las 19:30 horas (PET). Ambos entrenadores han definido sus planteles titulares para este trascendental encuentro internacional.

Hoy se juegan el Cienciano vs. Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026. (Foto: X).

Formaciones confirmadas de Cienciano vs. City Torque

Montevideo City Torque apostará por un esquema táctico 5-4-1 para intentar dar vuelta al marcador global en condición de local. La escuadra charrúa presentará la siguiente formación titular:

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Arquero: Franco Torgnascioli

Defensas: Eduardo Agüero, Brian Gutiérrez, Gary Kagelmacher, Kevin Silva y Facundo Silvera

Mediocampistas: Pablo Siles, Gonzalo Montes, Franco Pizzichillo y Esteban Obregón

Delantero: Salomón Rodríguez

Por su parte, Cienciano saltará al campo de juego con un esquema 4-2-3-1 buscando sostener la ventaja y liquidar la llave de contraataque. El once inicial del equipo cusqueño está conformado por:

Arquero: Ítalo Espinoza

Defensas: Rotceh Aguilar, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain y Marcos Martinich

Mediocampistas de contención: Gerson Barreto y Santiago Arias

Mediocampistas ofensivos: Cristian Souza, Ademar Robles y Neri Bandiera

Delantero: Carlos Garcés

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Cambios tácticos respecto al duelo de ida

Entre las principales novedades tácticas destaca el ingreso de Gerson Barreto para fortalecer la marca defensiva en la primera línea de volantes. Asimismo, Ademar Robles asumirá la conducción ofensiva por el centro para conectar con los extremos.

Novedades en la nómina y bajas para la vuelta

La principal novedad en Cienciano es la presencia de Carlos Cabello en la lista oficial de convocados presentada por el técnico Horacio Melgarejo. A pesar de haber salido con molestias en el partido de ida, el lateral derecho forma parte de la delegación y estará como opción en la banca de suplentes.

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Por otro lado, la gran ausencia en el cuadro cusqueño es la del atacante Alejandro Hohberg. El futbolista quedó al margen del compromiso por molestias físicas y no viajó a suelo uruguayo.

En el bando de Montevideo City Torque, el cuerpo técnico dispone de la plantilla completa sin futbolistas suspendidos ni lesionados de gravedad para buscar la remontada.

DATOS CLAVE

Cienciano visita a Montevideo City Torque en el Centenario con ventaja de 2-0.

Carlos Garcés e Ítalo Espinoza serán titulares en el esquema de Horacio Melgarejo.

Alejandro Hohberg es la principal baja de Cienciano tras no viajar a Uruguay.