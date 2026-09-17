Cienciano va por la clasificación a semifinales. Este jueves 17 de septiembre juega el partido de vuelta ante Montevideo City Torque en Uruguay. Conoce horarios, las opciones de transmisión y más detalles.

Montevideo City Torque y Cienciano se enfrentan hoy, jueves 17 de septiembre de 2026, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido inicia a las 19:30 horas (de Perú) con el arbitraje de Nicolás Ramírez (Argentina) con Silvio Trucco en el VAR.

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Cienciano llega con ventaja tras imponerse 2-0 en la ida, disputada el 10 de septiembre, por lo que afronta la revancha con margen en la serie. El cuadro cusqueño, además, completó dos jornadas de entrenamiento en Uruguay antes de este compromiso. No vio actividad el pasado fin de semana, ya que postergó su partido ante ADT por la fecha 9.

Montevideo City Torque, por su parte, encara el partido luego de vencer 3-1 a Liverpool FC en el torneo uruguayo. El equipo local necesita remontar una desventaja de dos goles y buscará hacerlo apoyado en un dato que sostiene su expectativa: permanece invicto como local en la Sudamericana, con seis triunfos y tres empates en nueve partidos.

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¿Dónde ver EN VIVO Montevideo City Torque vs. Cienciano?

El partido entre Montevideo City Torque y Cienciano, que se disputa en el Estadio Centenario, cuenta con las siguientes señales de transmisión por TV y streaming online en cada país:

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): ESPN 2 y Disney+ Premium

y Brasil: Paramount+

Centroamérica y México: Disney+ Premium

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y fuboTV

¿A qué hora se juega Montevideo City Torque vs. Cienciano?

Montevideo City Torque vs. Cienciano, duelo de vuelta de cuartos de la Copa Sudamericana, que se juega este jueves 17 de septiembre, tiene los siguientes horarios confirmados en cada país:

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17:30 | Estados Unidos (hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (hora del Este)

21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

2:30 | España (viernes 18 de septiembre)

DATOS CLAVE