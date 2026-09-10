Las posibles alineaciones de Cienciano vs. Montevideo City Torque

Cienciano y Montevideo City Torque se enfrentan este jueves 10 de septiembre a las 19:30 horas de Perú en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los técnicos Horacio Melgarejo y Marcelo Méndez definen las alineaciones para este encuentro de ida..
El cuadro imperial llega a esta llave tras golear 5-2 a FC Cajamarca como visitante, un resultado que le permitió cortar una racha de cuatro partidos sin ganar en la Liga 1. Cienciano afronta esta ida en casa y en la altura del Cusco, donde se ha hecho fuerte en esta Sudamericana.
El conjunto ciudadano, por su parte, también llega con impulso tras vencer 2-1 a Cerro Largo en el torneo uruguayo. Esteban Obregón firmó el gol decisivo en los minutos finales y el equipo charrúa ahora tendrá que sostener su idea en el Cusco, con los casi 3400 metros de altitud y la localía de Cienciano.
Alineaciones probables para Cienciano vs. Montevideo City Torque
CIENCIANO
- Ítalo Espinoza
- Claudio Núñez
- Maximiliano Amondarain
- Kevin Becerra
- Marcos Martinich
- Ademar Robles
- Santiago Arias
- Neri Bandiera
- Cristian Souza
- Alejandro Hohberg
- Carlos Garcés
- DT: Horacio Melgarejo
Pronósticos Cienciano vs Montevideo City Torque: el Papá necesita marcar la diferencia en su casa
MONTEVIDEO CITY TORQUE
- Franco Torgnascioli
- Eduardo Agüero
- Kevin Silva
- Gary Kagelmacher
- Ezequiel Busquets
- Pablo Siles
- Gonzalo Montes
- Facundo Silvera
- Franco Pizzichillo
- Esteban Obregón
- Salomón Rodríguez
- DT: Marcelo Méndez
¿A qué hora se juega Cienciano vs. Montevideo City Torque?
Cienciano vs. Montevideo City Torque, duelo de Copa Sudamericana que se juega este jueves 10 de septiembre, tiene los siguientes horarios:
- 17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 20:30 | Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 2:30 | España (viernes 11)
¿Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Montevideo City Torque?
El partido entre Cienciano y Montevideo City Torque, que se juega en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, se verá en vivo por TV y streaming a través de estas opciones confirmadas:
- Perú y toda Sudamérica | DSports y DGO
- Brasil | Paramount+
- Estados Unidos | beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, fuboTV