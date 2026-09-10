Las posibles alineaciones de Cienciano vs. Montevideo City Torque

Horacio Melgarejo y Marcelo Méndez definen los jugadores titulares para el duelo de ida de cuartos de la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano y Montevideo City Torque se enfrentan este jueves 10 de septiembre a las 19:30 horas de Perú en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los técnicos Horacio Melgarejo y Marcelo Méndez definen las alineaciones para este encuentro de ida..

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El cuadro imperial llega a esta llave tras golear 5-2 a FC Cajamarca como visitante, un resultado que le permitió cortar una racha de cuatro partidos sin ganar en la Liga 1. Cienciano afronta esta ida en casa y en la altura del Cusco, donde se ha hecho fuerte en esta Sudamericana.

El conjunto ciudadano, por su parte, también llega con impulso tras vencer 2-1 a Cerro Largo en el torneo uruguayo. Esteban Obregón firmó el gol decisivo en los minutos finales y el equipo charrúa ahora tendrá que sostener su idea en el Cusco, con los casi 3400 metros de altitud y la localía de Cienciano.

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Alineaciones probables para Cienciano vs. Montevideo City Torque

CIENCIANO

Ítalo Espinoza

Claudio Núñez

Maximiliano Amondarain

Kevin Becerra

Marcos Martinich

Ademar Robles

Santiago Arias

Neri Bandiera

Cristian Souza

Alejandro Hohberg

Carlos Garcés

DT: Horacio Melgarejo

MONTEVIDEO CITY TORQUE

Franco Torgnascioli

Eduardo Agüero

Kevin Silva

Gary Kagelmacher

Ezequiel Busquets

Pablo Siles

Gonzalo Montes

Facundo Silvera

Franco Pizzichillo

Esteban Obregón

Salomón Rodríguez

DT: Marcelo Méndez

¿A qué hora se juega Cienciano vs. Montevideo City Torque?

Cienciano vs. Montevideo City Torque, duelo de Copa Sudamericana que se juega este jueves 10 de septiembre, tiene los siguientes horarios:

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17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

2:30 | España (viernes 11)

¿Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Montevideo City Torque?

El partido entre Cienciano y Montevideo City Torque, que se juega en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, se verá en vivo por TV y streaming a través de estas opciones confirmadas:

Perú y toda Sudamérica | DSports y DGO

y Brasil | Paramount+

Estados Unidos | beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, fuboTV