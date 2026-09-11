El partido entre Sporting Cristal y CD Moquegua debía jugarse en sábado, pero no será así. Liga 1 reprogramó el duelo para el domingo con horario a confirmar.

El partido entre CD Moquegua y Sporting Cristal, que debía jugarse este sábado 12 de septiembre en el Estadio 25 de Noviembre por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, ha sido reprogramado debido a complicaciones en el vuelo del conjunto ‘celeste’ a la ciudad de Tacna. Liga 1 confirmó que se jugará este domingo a las 10:00 horas de la mañana.

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Sporting Cristal emprendió vuelo rumbo a Tacna para quedar cerca y viajar vía terrestre a la ciudad de Moquegua para el partido de este sábado. Sin embargo, el avión no pudo aterrizar debido a las condiciones climáticas que afectaron la visibilidad aérea, según informó el periodista Percy Ramos de L1MAX. Así, tuvo que volver a Lima.

La situación del vuelo de Sporting Cristal (X @percy_ramos).

Ante este problema, desde la Liga 1 confirmaron que el partido se posterga un día (siguiendo el reglamento del torneo) para que Sporting Cristal viaje este sábado a Tacna y pueda jugar en la mañana de domingo ante Deportivo Moquegua. El plantel celeste, dirigido por Roberto Mosquera, queda concentrado en la noche de este viernes en La Florida, según informó Jean Martín Dueñas de RPP.

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Comunicado oficial de Liga 1 con la reprogramación de CD Moquegua vs. Sporting Cristal

La Liga de Fútbol Profesional Peruana informa a la opinión pública lo siguiente:

El partido entre CD Moquegua y Sporting Cristal, inicialmente programado para el sábado 12 de setiembre, en el estadio 25 de noviembre, será reprogramado para el domingo 13 de setiembre, a las 10:00 horas, en la misma sede.

La modificación se debe a factores climatológicos que impidieron el arribo del plantel a la ciudad de Tacna para hacer la conexión terrestre a Moquegua, sin existir alternativas que permitan cumplir con la programación previamente establecida.

Siguiendo con lo establecido en el reglamento de la Liga1 Te Apuesto, el encuentro correspondiente a la fecha 9 del Clausura se posterga dentro de las siguientes 24 horas.

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Lima, 11 de setiembre de 2026

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