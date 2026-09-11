Revelan el primer jugador borrado por Héctor Cúper para el clásico ante Alianza Lima

Héctor Cúper ya tendría definida la lista de convocados de Universitario para el clásico ante Alianza Lima. Hay un titular que quedaría fuera.

Héctor Cúper ha tomado una decisión importante para el clásico ante Alianza Lima. Es que la lista de convocados de Universitario para el duelo que se jugará este sábado 12 de septiembre en Matute cuenta con novedades. La más destacada es la ausencia de Juan Manuel Requena, quien venía siendo titular en la volante.

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Universitario de Deportes tiene un partido trascendental ante Alianza Lima donde un triunfo lo puede despegar de su máximo rival y seguir en la lucha por el Torneo Clausura 2026. Para ello, los jugadores que tenga a disposición Héctor Cúper son importantes y, por eso, hay cambios.

Juan Manuel Requena, quien había sido titular hasta el último partido ante Comerciantes Unidos, no forma parte de la convocatoria para el clásico, según informó el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio (L1MAX). El entrenador lo borró del encuentro por decisión técnica.

Juan Manuel Requena, futbolista de Universitario de Deportes (Instagram @juanmarequena5).

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Además de la ausencia de Juan Manuel Requena, hay otros tres jugadores del plantel profesional que no concentran para el duelo más importante del fútbol peruano: Jordan Guivin, Bryan Reyna y José ‘Tunche’ Rivera quedan fuera.

De esta manera, con estas ausencias, se confirma que Aldo Corzo y Edison Flores formarán parte del plantel de 20 jugadores que estarán en Matute a disposición. Evidentemente, Cúper quiere experiencia en ‘La U’ para lo que significa este tipo de partidos.

@Gustavo_p4: "No concentran Juan Manuel Requena, Tunche Rivera, Jordan Guivin y Bryan Reyna. Se meten a la lista Corzo y Flores, Murrugarra será titular"



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Jorge Murrugarra será titular

Con la ausencia de Juan Manuel Requena en la lista de convocados de Universitario, Jorge Murrugarra será titular en el mediocampo, según precisó Peralta en el mencionado programa. Será el ‘6’ del equipo ante Alianza Lima.

Precisamente, ‘Murru’ venía siendo el habitual reemplazo de Requena ante un cambio en el partido. Ahora, va como titular para ocupar su lugar. Así, disputaría su novena participación en campo en un clásico ante Alianza Lima con la camiseta de ‘La U’.

Lista de convocados de Universitario para el clásico

De acuerdo a los reportes de Peralta, los 20 jugadores convocados en Universitario para enfrentar a Alianza Lima en Matute son:

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ARQUEROS: Diego Romero y Miguel Vargas.

Diego Romero y Miguel Vargas. DEFENSORES: Aldo Corzo, Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría, César Inga, Jorge Gutiérrez y Andy Polo.

Aldo Corzo, Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría, César Inga, Jorge Gutiérrez y Andy Polo. VOLANTES: Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Adrián Quiroz, Piero Quispe y Héctor Fértoli.

Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Adrián Quiroz, Piero Quispe y Héctor Fértoli. DELANTEROS: Álex Valera, Gianluca Lapadula, Edison Flores y Lisandro Alzugaray.

La posible alineación de Universitario para enfrentar a Alianza Lima

Con la lista de convocados, prácticamente confirmada, y de acuerdo a las informaciones que han surgido en la semana previa al clásico, la alineación que pondría Héctor Cúper para enfrentar a los ‘Blanquiazules’ sería así:

Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jorge Murrugarra, Andy Polo, Piero Quispe, Jairo Concha, César Inga; Álex Valera y Gianluca Lapadula.

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Horarios del clásico Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (domingo 13/09)

¿Dónde ver EN VIVO el clásico Alianza Lima vs. Universitario?

L1 MAX

L1 Play

Fanatiz

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

DATOS CLAVE

Héctor Cúper desconvocó a Juan Manuel Requena por decisión técnica para el clásico.

desconvocó a Juan Manuel Requena por decisión técnica para el clásico. Jorge Murrugarra será el volante titular de Universitario ante Alianza Lima.

será el volante titular de Universitario ante Alianza Lima. Sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas se jugará el clásico en Matute.