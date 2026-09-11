Lista de convocados de Alianza Lima para el clásico sin Kevin Quevedo ni Paolo Guerrero y con una sorpresa

Pablo Guede confirmó la convocatoria para el duelo ante Universitario en Matute. Varias bajas para el clásico obligan al DT a buscar una joven variante..

Alianza Lima dio a conocer a la opinión pública la lista de jugadores convocados para el clásico ante Universitario de este sábado. Se trata del duelo correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2026., que se disputará en Matute. El entrenador Pablo Guede confirmó los nombres donde destacan las ausencias de Kevin Quevedo, Paolo Guerrero, Cristian Carbajal y Nicolás Díaz, entre otras, y la sorpresa de Jussepi García.

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Para Alianza Lima no hay margen de error y está obligado a ganar en casa ante su rival de toda la vida. La lista de convocados arrojó varias sorpresas y decisiones fuertes de Pablo Guede. Hay ausencias por lesión y por decisión técnica.

El caso de Kevin Quevedo era una de las incógnitas de los últimos días sobre la posibilidad de que vuelva a ser tenido en cuenta y tenga un lugar en el clásico. Sin embargo, llegó la confirmación con la lista de convocados y no estará presente ante Universitario. La decisión, como venía ocurriendo, tiene que ver con cuestiones disciplinarias.

Paolo Guerrero es baja por lesión, como ya se había adelantado hace algunos días por un desgarro. La ausencia de Nicolás Díaz sí es una novedad, pero todo apuntaría al golpe en la cabeza que sufrió en el último partido ante Juan Pablo II College. Y, por último, lo de Cristian Carbajal sería una decisión técnica.

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Nicolás Díaz, otra baja sensible en Alianza Lima (Club Alianza Lima).

Jussepi García, la gran sorpresa de los convocados para el clásico

Ante las dos bajas mencionadas en defensa, Guede debe recurrir a la cantera y, para el clásico, llamó a un marcador central de solo 19 años. Se trata de Jonathan Jussepi García Gómez, zaguero zurdo, que puede jugar de lateral por ese sector.

Jussepi García ya tuvo participación con el primer equipo blanquiazul en esta temporada. Jugó 12 minutos en el partido de ida de la primera fase de Copa Libertadores ante 2 de Mayo. También tuvo participación en la Copa Caliente de la Liga, pero ahora debe ser llamado de urgencia para el clásico.

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Jussepi García, la sorpresa para el clásico en Alianza Lima (Instagram @jussepi_g04).

Se presume que Marco Huamán sea titular en el lateral izquierdo, pero ante cualquier inconveniente, aparece este defensa de 19 años y de 1,79 metros de altura para ser relevo.

Lista de convocados de Alianza Lima para el partido ante Universitario

ARQUEROS: Alejandro Duarte y Ángel De la Cruz.

Alejandro Duarte y Ángel De la Cruz. DEFENSAS: Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez y Jussepi García.

Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez y Jussepi García. VOLANTES: Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Cristian Neira, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jean Pierre Archimbaud y Alessandro Burlamaqui.

Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Cristian Neira, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jean Pierre Archimbaud y Alessandro Burlamaqui. DELANTEROS: Federico Girotti y Luis Ramos.

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La posible alineación de Alianza Lima ante Universitario

Pablo Guede debe resolver una incógnita entre el mediocampo y el ataque. Se presume que Alan Cantero sea parte del once titular, pero no se descarta que futbolistas como Jesús Castillo, Cristian Neira o hasta Luis Ramos puedan ser desde el arranque.

Los once titulares que se perfilan para el clásico serían: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Jairo Vélez, Alan Cantero; y Federico Girotti.

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Horarios del clásico Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (domingo 13/09)

¿Dónde ver EN VIVO el clásico Alianza Lima vs. Universitario?

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DATOS CLAVE

Pablo Guede confirmó la lista de convocados de Alianza Lima ante Universitario.

confirmó la lista de convocados de Alianza Lima ante Universitario. Paolo Guerrero y Nicolás Díaz causan baja por lesión en Alianza Lima.

causan baja por lesión en Alianza Lima. Jussepi García, juvenil de 19 años, es la sorpresa en la lista blanquiazul.