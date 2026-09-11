Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y Acumulado de la Liga 1 tras Cusco FC 0-1 FBC Melgar

Veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 2026 luego del duelo de esta noche disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Empezó la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 y acaba de darse el cierre de la jornada de hoy viernes 11 de septiembre. Cusco FC y FBC Melgar se enfrentaron en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en un duelo de fuerzas parejas que finalmente terminó siendo para los rojinegros. Por ello es que ahora vamos a conocer cómo quedaron las tablas de posiciones del campeonato nacional.

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Recordemos que a primera hora se disputó el partido entre UTC vs. Juan Pablo II en la ciudad de Cajamarca y que finalmente terminó con triunfo por 2-1 para la visita. A pesar de las grescas al final del juego con directivos metiéndose a la cancha para agredir al árbitro principal, este resultado también movió un poco las posiciones de la tabla del Torneo Clausura 2026 y del Acumulado en general.

Dicho esto, el trámite de esta noche en la ciudad imperial fue parejo en un principio y prueba de ello es que el primer tiempo culminó igualado sin goles. En la segunda etapa pudimos ver a dos equipos más sueltos en sus propuestas y que tuvo como vencedor a FBC Melgar ante Cusco FC por la mínima diferencia gracias a un gol por parte de Bernardo Cuesta a los 50 minutos de juego.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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La tabla de posiciones del Acumulado 2026

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Viernes 11 de setiembre

UTC 1-2 Juan Pablo II

Cusco FC 0-1 FBC Melgar

Sábado 12 de setiembre

Los Chankas vs. FC Cajamarca | 10:30 | Estadio Los Chankas

Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo | 13:00 | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra

CD Moquegua vs. Sporting Cristal | 15:15 | Estadio 25 de Noviembre

Alianza Lima vs. Universitario | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva

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Domingo 13 de setiembre

Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso | 13:00 | Estadio Miguel Grau

Atlético Grau vs. Alianza Atlético | 15:15 | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’

Miércoles 23 de setiembre

ADT vs. Cienciano | 15:00 | Estadio Unión Tarma (*)

* Partido reprogramado con el horario confirmado.

DATOS CLAVES

FBC Melgar venció 1-0 a Cusco FC por el Torneo Clausura 2026 .

venció 1-0 a por el . Bernardo Cuesta anotó el gol del triunfo rojinegro a los 50 minutos.

anotó el gol del triunfo rojinegro a los 50 minutos. Juan Pablo II derrotó 2-1 a UTC al iniciar la fecha 9.