El cruce entre Horacio Melgarejo y un periodista: “Hay que hablar con más propiedad, hay que prepararse”

Tras el triunfo 2-0 de Cienciano en la ida ante Montevideo City Torque, el DT Horacio Melgarejo volvió a hacer de las suyas. "Corrigió" a un periodista ante una pregunta.

Horacio Melgarejo volvió a tener un cruce con un periodista en una conferencia de prensa. Sucedió en la charla post partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 que Cienciano le ganó 2-0 a Montevideo City Torque. La consulta del comunicador llevó al entrenador argentino a “corregirlo”.

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Cienciano ganó en el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco por 2-0 a Montevideo City Torque. Los goles fueron obra de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain. La diferencia no fue amplia como pasó en los duelos ante Lanús y Botafogo en rondas anteriores de la Copa Sudamericana. Por eso, gran parte de las preguntas en conferencia apuntaron a este tema.

Pero, al inicio de la conferencia, una consulta del periodista Carlos Gamarra llevó a una nueva y particular respuesta de Horacio Melgarejo. Es que el mencionado comunicador, aseguró que “hemos perdido tantos goles con (Carlos) Garcés, con (Alejandro) Hohberg y mucho más a lo largo de los 90 minutos del partido”.

A pesar de que la pregunta fue sobre si “¿la llave está abierta?”, lo cierto es que Melgarejo apuntó contra la frase de la pérdida de goles. “Te voy a corregir porque te aprecio (risas en conferencia). Cuando uno falla situaciones de gol, no es fallamos el gol, porque si vos hacés gol es gol. Cuando el arquero la ataja son atajadas de situaciones de gol. ¿Está bien así, te gusta? Hay que hablar con más propiedad, hay que prepararse“, dijo.

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🗣️ Declaraciones de Horacio Melgarejo



"No es fallamos el gol, cuando el arquero la ataja son atajadas de situaciones de gol, hicieron un planteamiento defensivo importante, no todas las veces vamos a ganar por más goles"



Fuente: DSPORTS #L1Radio pic.twitter.com/KEEiC7JAg0 — L1MAX (@L1MAX_) September 11, 2026

¿Qué dijo Horacio Melgarejo sobre la falta de gol de Cienciano?

A pesar de este cruce, el periodismo quiso conocer la opinión del DT del ‘Papá de América’ sobre las ocasiones que no se pudieron concretar y lo que pasó en el partido. “Es verdad que podríamos haber hecho algún gol más porque sacaron dos jugadas de la línea, el arquero hizo dos atajadas (miró con recelo al periodista del cruce). Yo creo que hicieron un planteamiento defensivo importante“, empezó diciendo.

“Si ustedes vieron el partido, ellos aprovechaban de algún balón largo o de alguna transición rápida para tratar de hacernos daño, pero tenemos que ser justos con nuestros futbolistas, con todo el respeto que se merece City Torque, a quien tanto a los uruguayos como a los clubes uruguayos le tengo un aprecio terrible (…) Hoy hubo un solo equipo que fue a buscar la victoria, eso es la gran verdad“, opinó.

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Pese a esta superioridad y al 2-0, Melgarejo no considera nada por hecho. “La llave no está cerrada ni con un 10 a 0. Hay que respetar a los rivales, porque no todas las veces vamos a poder ganar por más goles, porque el rival también juega, el rival también estudia, el rival también entrena y se prepara“, aseveró.

“HOY HUBO UN SOLO EQUIPO QUE FUE A BUSCAR LA VICTORIA… LA LLAVE NO ESTÁ CERRADA NI CON UN 10-0” 😅



Declaraciones de Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, en conferencia de prensa, tras triunfo 2-0 ante Montevideo City



📺👉🏻 Conferencia de prensa completa en nuestro canal de… pic.twitter.com/T0JJQ50yA8 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 11, 2026

Y agregó: “A veces la pelota entra, a veces no. Tuvimos varias situaciones que pasaron cerca, pero nosotros vamos a ir a hacer un partido inteligente con orden, pero no vamos a ir a resignar nuestro ADN que es tratar de ganar”.

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¿Cómo preparar el partido de vuelta en Uruguay?

Cienciano no tendrá actividad en Liga 1, ya que pospuso su partido ante ADT por la fecha 9 del Torneo Clausura. En base a eso, el próximo partido será la revancha ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario. Pese al triunfo en la ida, el entrenador ya piensa en ello.

“Nosotros tenemos que pensar en, primero, recuperar a los chicos, que tenemos algunos ahí con algunas molestias. Y después preparar un partido, como dije recién, con mucho equilibrio, sobre todo emocional, porque sabemos que ellos juegan muy bien, van muy bien en el campeonato, por algo están en esta fase”, sostuvo.

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Y agregó: “La llave está siempre abierta sea el resultado que sea porque hay que respetar al rival y nosotros también tenemos nuestras armas para ir a hacerle daño en Uruguay”.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Cienciano y Montevideo City Torque?

El partido de vuelta entre Cienciano y Montevideo City Torque se disputará en una semana, es decir, el próximo jueves 17 de septiembre. El escenario, esta vez, será el Centenario de Montevideo, donde el ‘Ciudadano’ ha hecho de local en esta Copa Sudamericana 2026. El horario de inicio para este duelo es a las 21:30 horas local (19:30 horas de Perú).

Este encuentro de vuelta, desde Uruguay, contará con transmisión en vivo para toda Sudamérica del canal ESPN en TV y de la plataforma Disney+ Premium vía online.

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