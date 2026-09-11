Decisión de Héctor Cúper: no jugará el clásico y Universitario definió el futuro de Bryan Reyna

Bryan Reyna no tiene continuidad en Universitario. Se confirmó que no estará presente en Matute y a la vez desde la directiva merengue tomaron una contundente postura sobre su futuro más cercano.

Universitario de Deportes se alista para visitar a Alianza Lima en una nueva edición de los clásicos del fútbol peruano. El Estadio Alejandro Villanueva recibirá a los compadres y ahora mismo hay novedades en el equipo merengue ya que Bryan Reyna no será tomado en cuenta dentro de la lista de convocados. No está lesionado ni nada por el estilo, simplemente se debe a una decisión técnica.

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Fuente: Universitario.

Así es. Héctor Cúper seguirá sin contar con los servicios de un Bryan Reyna que increíblemente hasta ahora no ha sumado minutos en este Torneo Clausura 2026. De cara al duelo ante Alianza Lima no será parte de la nómina oficial de los merengues y desde la directiva de Universitario de Deportes ya se adelantan a la jugada. Tomaron una decisión sobre el futuro del extremo y no continuará.

“Fecha 9 y es otra fecha sin Bryan Reyna. No está lesionado. No es del gusto de Héctor Cúper. Reyna está prestado con opción de compra a fin de año y claramente no lo van a ejecutar“; fue la reveladora información del periodista Gustavo Peralta durante la más reciente edición del programa ‘Modo Fútbol‘ y con lo cual podemos ir conociendo que el extremo no continuará en Ate.

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Tengamos en cuenta que Bryan Reyna está cedido en Universitario de Deportes hasta el término de la temporada 2026. Su pase sigue perteneciendo a Belgrano, club con el que todavía tiene contrato hasta diciembre del 2027 y a donde deberá regresar en los próximos meses. Sabiendo que no continuará en el equipo merengue, veremos qué le depara el futuro al atacante peruano de 28 años.

Héctor Cúper prepara más novedades para visitar a Alianza Lima en Matute

Además de la ausencia de Bryan Reyna en el clásico del fútbol peruano, el cual por cierto se disputará el sábado 12 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva, se viene conociendo al día de hoy que Héctor Cúper presentará algunas novedades en la convocatoria de Universitario de Deportes. Hablamos de cuatro jugadores que no estarán disponibles en Matute.

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Junto al ‘Picante’, nombres como los de Juan Manuel Requena, Jordan Guivin y José Rivera no integrarán la nómina merengue. Por otro lado, referentes de la plantilla como Edison Flores y Aldo Corzo sí serán parte de las planificaciones del estratega argentino. Finalmente, se estima que Jorge Murrugarra pueda ser titular frente a Alianza Lima y así darle mayor equilibrio de marca al mediocampo.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Bryan Reyna no será comprado por Universitario y deberá regresar a Belgrano .

no será comprado por y deberá regresar a . Héctor Cúper excluyó a Bryan Reyna del clásico ante Alianza Lima por decisión técnica.

excluyó a del clásico ante por decisión técnica. 12 de septiembre a las 20:00 horas se jugará el clásico en Matute.