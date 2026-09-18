Las burlas de Montevideo City Torque contra Cienciano tras la clasificación a semifinales: “Las cosas claras”

Montevideo City Torque utilizó sus redes sociales para vacilar a Cienciano por la clasificación en Copa Sudamericana. Mira los posteos que le dedicó.

Cienciano fue eliminado de la Copa Sudamericana 2026. El triunfo 3-0 de Montevideo City Torque le dio la clasificación a semifinales al ganar la serie de cuartos de final por 3-2. De esta manera, el cuadro uruguayo será rival de Atlético Mineiro en la siguiente instancia. Tras este partido de vuelta disputado en el Estadio Centenario, en redes sociales, se vieron posteos burlescos.

Publicidad

Montevideo City Torque fue superior a Cienciano y lo reflejó en el marcador. Necesitaba tres goles (y no recibir ninguno) para dar vuelta la serie y los logró gracias al doblete de Salomón Rodríguez y al agónico tanto de Nahuel da Silva. Así, logró otra clasificación histórica en Copa Sudamericana.

Tras el festejo de jugadores, comando técnico y el público, llegaron las reacciones en las redes sociales. La cuenta oficial de Montevideo City Torque apeló a varias publicaciones con burlas para Cienciano. Particularmente, hizo dos que fueron directamente contra el cuadro cusqueño.

Las burlas de Montevideo City Torque a Cienciano

El conjunto ‘ciudadano’ recurrió a su cuenta de X (@MvdCityTorque) para dedicarle dos publicaciones al equipo de Horacio Melgarejo y compañía. En primer lugar, dejó una imagen con varios puntos que muestran las diferencias entre un equipo y el otro. “Jajaja le mojaron la oreja al equipo de Marcelo y pasan cosas…“, escribieron.

Publicidad

Respecto a Cienciano solo destacó la altura e hizo tres acusaciones: acusó al equipo de la Ciudad Imperial de utilizar un drone en un entrenamiento para espiar a su rival, de poner sal en el vestuario y de dejarlo sin agua caliente. En tanto, se destacó a sí mismo con características de juego (sin trampas), además de “tres huevos” y “vino, Sprite y hielo”.

Una de las burlas de Montevideo City Torque a Cienciano (X @MvdCityTorque).

Esto último tiene que ver con una canción que nació en el seno del conjunto ‘citadino’, que hace referencia al entrenador Marcelo Méndez. De todas maneras, no quita que todo tiene que ver con un vacilón contra el conjunto peruano, ya eliminado.

Publicidad

La otra publicación, aún más polémica, apuntó directamente contra el apodo con el que es conocido Cienciano. Publicaron una foto donde se autodefinieron como “El Papá de América”. “Las cosas claras”, escribieron en el posteo en su cuenta oficial de X.

Una de las burlas de Montevideo City Torque a Cienciano (X @MvdCityTorque).

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana 2026?

Conmebol debe informar los días y horarios oficiales en las próximas horas. De todas maneras, por el calendario informado por el organismo, los partidos de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 deben jugarse entre el 13 y 14 de octubre. Y los duelos de vuelta serán entre el 20 y 21 del mismo mes.

Publicidad

DATOS CLAVE