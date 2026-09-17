Por qué no juega Alejandro Hohberg en Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

Alejandro Hohberg será uno de los grandes ausentes de Cienciano en su visita a Uruguay para enfrentar a Montevideo City Torque. Conoce los motivos del caso.

Montevideo City Torque y Cienciano tienen absolutamente todo preparado para el encuentro de esta noche en el Estadio Centenario. Por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, ambos equipos sueñan con la tan ansiada clasificación a una siguiente ronda y desde el lado de los imperiales existe una ausencia más que importante. Alejandro Hohberg no estará disponible.

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Lamentablemente para los intereses de Cienciano en este duelo tan trascendental en tierras uruguayas, Alejandro Hohberg no pudo recuperarse luego de haber salido lesionado en el encuentro de vuelta. Es más, el atacante tiene para seis semanas de recuperación que incluso podría poner en duda una eventual llave de semifinales o en todo caso llegaría con lo justo en el aspecto físico.

Una de las grandes figuras de Cienciano sufrió un desgarro en el soleo y no una rotura en el tendón de Aquiles como se especulaba durante los últimos días. Es así que su recuperación tardará un buen tiempo y Horacio Melgarejo tuvo que meter mano en el equipo titular de hoy. En el papel, la presencia de Matías Succar desde el vamos es el llamado a reemplazar a Alejandro Hohberg.

Alineaciones titulares de Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

Montevideo City Torque | Franco Torgnascioli; Kevin Silva, Franco Pizzichillo, Braian Andrade, Pablo Siles, Ederson Rodríguez, Esteban Obregón, Eduardo Agüero, Gonzalo Montes, Gary Kagelmacher y Facundo Silvera. DT: Marcelo Méndez.

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Cienciano | Ítalo Espinoza; Rotceh Aguilar, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Cristian Souza, Neri Bandiera; Matías Succar y Renzo Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Horarios de Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026?

17:30 | Estados Unidos (hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (hora del Este)

21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (viernes 18 de septiembre)

Canales de Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil) | ESPN 2 y Disney+ Premium

Brasil | Paramount+

Centroamérica y México | Disney+ Premium

Estados Unidos | beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y fuboTV

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