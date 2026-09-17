Contra Deportivo Garcilaso por Liga 1, el cuadro de Universitario tendrá una baja confirmada. Se trata de un jugador fundamental, en el once.

Universitario de Deportes encendió las alarmas de cara a su trascendental compromiso frente a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura. El defensor central Matías Di Benedetto quedó descartado para integrar la nómina merengue en este trascendental duelo de la Liga 1.

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La noticia se confirmó tras la sesión de entrenamiento matutina realizada en el predio de Campo Mar. El zaguero argentino arrancó la jornada con total normalidad junto al resto del plantel, pero debió retirarse del campo tras sentir agudas molestias físicas.

Universitario pierde a uno de sus titulares para la Liga 1. (Foto: X).

Las alarmas encendidas en Universitario

Según informó el periodista Enrique Vega a través de sus redes sociales, las evaluaciones preliminares apuntan a un desgarro muscular. La lesión se produjo de forma imprevista mientras el plantel realizaba los trabajos tácticos de la mañana.

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El departamento médico de la institución someterá al futbolista a exámenes de resonancia magnética en las próximas horas. Con los resultados en mano, se podrá determinar la gravedad exacta de la dolencia y estimar el tiempo oficial que estará fuera de las canchas.

La exigencia del clásico ante Alianza Lima

El último encuentro oficial que disputó el jugador fue el superclásico frente a Alianza Lima. En aquel exigente duelo, el central sostuvo un desgaste físico notable a lo largo de los noventa minutos.

Durante ese cotejo, Di Benedetto tuvo un mano a mano constante e intenso por su sector contra el atacante blanquiazul Eryc Castillo. Aquella permanente exigencia individual en el choque de fondo terminó pasando factura en la condición física del referente crema.

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El choque decisivo ante Deportivo Garcilaso

Esta baja representa un duro golpe para la planificación táctica del partido ante Deportivo Garcilaso en la altura de Cusco. Ambos clubes disputan los primeros lugares de la tabla de posiciones, convirtiendo este enfrentamiento en una prueba de fuego decisiva para las aspiraciones al título.

La única noticia alentadora para la institución de Ate es que el torneo local ingresará en una pausa por la fecha FIFA. Este receso internacional le otorgará un margen valioso al zaguero para avanzar en su recuperación sin perderse una seguidilla de partidos oficiales.

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