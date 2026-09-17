El crack que estaba viendo de cerca la Selección Peruana: termina siendo convocado por España

Uno de los jugadores con más proyección en la Selección Peruana, fue convocado en España. Conoce la historia al respecto, de este futbolista.

El seguimiento de los futbolistas con doble nacionalidad en Europa se ha convertido en una tarea prioritaria para la FPF. En ese radar destacaba el nombre de Aitor León, talentoso carrilero del Athletic Club que generaba mucha ilusión entre los aficionados nacionales.

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Hace apenas unos días, el Director General de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, se pronunció públicamente en sus redes sociales. En su mensaje confirmó la lista de ocho juveniles del exterior que no vestirían la camiseta de la Selección Peruana Sub-20.

Aitor León tiene consideración en la Selección Peruana. (Foto: X).

La versión oficial tras su ausencia en la Selección Peruana

El argumento oficial de la dirigencia se basó estrictamente en un tema reglamentario. Al no tratarse de una fecha FIFA oficial, los clubes del viejo continente no estaban obligados a ceder a sus futbolistas para disputar los Juegos Suramericanos ODESUR.

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Sin embargo, el panorama dio un vuelco totalmente inesperado en las últimas horas. Aitor León apareció de forma oficial en la nómina de convocados por la Real Federación Española de Fútbol para entrenar con la categoría Sub-19.

El movimiento de la RFEF y la postura del Athletic Club

La explicación de esta citación responde a una cuestión de logística interna. El Athletic Club prefirió evitar un desgaste físico por un viaje intercontinental, permitiendo, en cambio, su traslado a Las Rozas para sumarse a los trabajos de la ‘Roja’.

Esta maniobra evidencia la rapidez de la federación española para blindar y evaluar de cerca a sus jóvenes promesas. La RFEF suele asegurar el entorno de los jugadores nacidos en su territorio antes de que decidan representar a otro país.

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¿Está totalmente perdido para la Selección Peruana?

Desde el aspecto reglamentario, la presencia del lateral en los entrenamientos de España no liquida las opciones de la Blanquirroja. La normativa de la FIFA mantiene intacta su elegibilidad mientras no dispute compromisos oficiales con la selección mayor.

El balón ahora rueda en la cancha de las decisiones personales y de gestión. ¿Reaccionará la FPF a tiempo con una contrapropuesta seductora o España terminará de arrebatarle este diamante en bruto a la Selección Peruana?

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