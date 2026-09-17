La autocrítica de Horacio Melgarejo tras la eliminación de Cienciano: “Hubo un solo equipo que fue City Torque”

El entrenador de Cienciano habló en conferencia de prensa y no dudó en destacar a su rival por la clasificación a semifinales.

Cienciano se quedó a las puertas de las semifinales. Montevideo City Torque le ganó 3-0 en el Estadio Centenario en el partido de vuelta y se clasificó a la instancia de los cuatro mejores equipos de la Copa Sudamericana 2026. Tras este encuentro, el entrenador Horacio Melgarejo fue autocrítico con la actuación de su equipo, aunque agradeció todo el esfuerzo realizado durante todo el torneo.

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Montevideo City Torque fue claramente superior a Cienciano y lo reflejó en el marcador. Fue más efectivo de lo que fue el conjunto peruano en la ida en Cusco. Esa efectividad marcó la diferencia en la serie y terminó por sentenciar el punto final para el buen torneo que hizo el ‘Papá’.

La superioridad del conjunto uruguayo fue admitida por el entrenador del equipo cusqueño, Horacio Melgarejo, quien fue brutalmente autocrítico con lo que pasó en esta derrota. “Como lo dije en Cusco, que hubo un solo equipo que fue Cienciano, lo digo acá. Hubo un solo equipo que fue City Torque. Hay que felicitarlos, ganaron en todas las reglas“, aseguró.

“Nosotros fallamos goles que, por ahí, hubiéramos venido con otra diferencia, pero hoy a partir del primer gol, yo creo que el partido fue todo de City. No encontramos nosotros neutralizar los movimientos que hacían ellos y queda felicitar al City Torque y desearle lo mejor de acá en lo que le toca“, cerró la idea.

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"NOS VAMOS CON LA FRENTE BIEN ALTA". Luego del 2-0 a favor en Cusco, Cienciano perdió 3-0 ante Montevideo City Torque en el Centenario, por los cuartos de la #Sudamericana, y eso significa una cosa: ¡se acabaron las conferencias VIRALES de Horacio Melgarejo! 😱😱😱 pic.twitter.com/9weaDEOfQ6 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2026

Pero más allá de la autocrítica, llegó el momento de la reflexión y el agradecimiento del entrenador argentino para con sus dirigidos. “Por sobre todas las cosas, quiero felicitar y agradecer la entrega de mi grupo de jugadores, que muchas veces la gente no sabe el esfuerzo y la logística… Llegamos hasta acá y nos vamos con la frente bien alta”, dijo.

Y agregó: “Agradecer el comportamiento de la gente de Uruguay, al que siempre estoy muy agradecido y quiero mucho. Y a partir de mañana cambiar el chip y mentalizarnos en el Torneo Clausura“.

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El insólito momento de Horacio Melgarejo en pleno partido

Antes del gol del 3-0 de Montevideo City Torque, cuando se cumplió el minuto 90, las cámaras de la transmisión oficial del partido captaron al entrenador Horacio Melgarejo yéndose del campo de juego. Todo hace indicar que se fue al baño en pleno partido.

INCREÍBLE PERO REAL: Horacio Melgarejo se fue al baño cuando dieron el tiempo agregado y cuando volvió… ¡DA SILVA MARCÓ EL 3-0 DE CITY TORQUE PARA ELIMINAR A CIENCIANO DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!



📺 ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/4YUjxp4f6z — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2026

Para cuando volvió, se encontró con el gol de Nahuel Da Silva para el 3-0 del conjunto uruguayo. También vio cómo sus jugadores estaban muy enojados por los festejos del rival contra el banco de suplentes propio. Los ánimos se calentaron y el propio director técnico tuvo que tranquilizar a sus dirigidos.

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