ADT Tarma envió una advertencia para lo que será el partido versus Alianza Lima por Liga 1

Alianza Lima deberá tomar consideración sobre lo que se dice en ADT Tarma. Pensando en lo que se vendrá, en el próximo partido por la Liga 1.

El ambiente previo al esperado choque de la Liga 1 se encendió tras las recientes declaraciones de Víctor Rivera. El nuevo estratega del cuadro tarmeño fue directo al analizar la coyuntura de su plantel y dejó en claro que no acudirán a la capital a especular.

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ADT Tarma tiene sus puntos peligrosos

En una entrevista exclusiva con el canal L1 MAX, el director técnico valoró las virtudes del equipo que ha encontrado a su llegada. Rivera hizo énfasis en la jerarquía y en el amplio recorrido futbolístico que poseen sus dirigidos dentro del campeonato nacional.

ADT Tarma presentó a su nuevo entrenador: Víctor Rivera. (Foto: X).

“ADT tiene un buen plantel y nombres como Aldair Rodríguez, Joao Rojas y Jonatan Bauman”, afirmó de manera categórica el entrenador peruano ante las cámaras.

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“El equipo tiene jugadores de experiencia que ya han vivido esto”, añadió el DT para dar un claro respaldo a los futbolistas de peso en su vestuario.

El renovado plan táctico de Víctor Rivera

El estratega tarmeño dejó entrever que alista modificaciones importantes en la propuesta de juego para medir fuerzas ante la escuadra íntima. El objetivo principal de su comando técnico radica en estructurar un equipo versátil y tácticamente ordenado sobre el terreno de juego.

“Hay un plan de juego que se va modificando y restructurando contra Alianza”, explicó el profesional en referencia a los intensos trabajos de preparación desarrollados durante la semana.

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Cuidado integral dentro de ADT Tarma

Sumado a la estrategia futbolística, Rivera hizo hincapié en la preparación física y el cuidado metabólico del deportista como factor diferencial. “No me gusta hablar de anteriores técnicos, pero el área de ADT está trabajando mucho en la nutrición”, concluyó para cerrar su evaluación sobre la plantilla.

🎙️Víctor Rivera: "Hay un plan de juego que se va modificando y restructurando (contra Alianza). No me gusta hablar de anteriores técnicos, pero el área de ADT está trabajando mucho en la nutrición".#HablemosDeMAX



📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/Jy7X7EcOKJ — L1MAX (@L1MAX_) September 16, 2026

Este esperado compromiso entre Alianza Lima y ADT Tarma por la fecha 10 del Torneo Clausura se disputará este viernes 18 de septiembre de 2026. A partir de las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva “Matute”, con la transmisión oficial de L1 MAX.

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