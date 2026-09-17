Vuelve Kevin Quevedo: la lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a ADT

Pablo Guede dio a conocer la convocatoria para el partido de este viernes. La gran novedad es el regreso de Kevin Quevedo a la consideración.

Alianza Lima dio a conocer de manera oficial su lista de convocados para el partido de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 ante ADT. La gran novedad que confirmó el entrenador Pablo Guede es el regreso de Kevin Quevedo a la consideración. Tras varios partidos ausente por cuestiones disciplinarias, vuelve el talentoso hombre de ataque blanquiazul.

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Después de la derrota 2-1 ante Universitario, Pablo Guede patea el tablero con la vuelta de Kevin Quevedo a la lista de convocados de Alianza Lima. No tiene margen de error si es que quiere seguir peleando por el Torneo Clausura. Por eso, ante ciertos problemas de desequilibrio en ataque, retorna uno de los futbolistas que puede ayudar en este sentido.

Kevin Quevedo, atacante de Alianza Lima (Getty Images).

La vuelta de Kevin Quevedo también transcurre en medio de varias ausencias por lesión que tiene el conjunto blanquiazul. En la defensa, Mateo Antoni es baja tras salir sentido del clásico ante Universitario. Aún no vuelve Nicolás Díaz tras su golpe en la cabeza sufrido ante Juan Pablo II College, por lo que Josué Estrada retorna a la convocatoria.

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En el mediocampo, Quevedo retorna en lugar del lesionado Alessandro Burlamaqui, quien también salió tocado del clásico. En tanto, el último cambio entre los citados es la vuelta de Cristian Carbajal por el joven Jussepi García, quien fue convocado a la Selección Peruana juvenil para los Juegos Suramericanos 2026.

¿Cuándo fue el último partido que jugó Kevin Quevedo?

Debido a que fue apartado del primer equipo por cuestiones disciplinarias, además de las físicas, Kevin Quevedo no fue parte de la consideración de Pablo Guede. Por eso, su último partido data de hace varios meses.

La última vez que vio minutos con la camiseta blanquiazul fue el 9 de mayo de 2026 en el empate 1-1 ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura. Desde entonces, no ha tenido participación.

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Lista de convocados de Alianza Lima para el partido ante Universitario

ARQUEROS: Alejandro Duarte y Ángel De la Cruz.

Alejandro Duarte y Ángel De la Cruz. DEFENSAS: Renzo Garcés, Josué Estrada, Marco Huamán, Luis Advíncula, Cristian Carbajal y Gianfranco Chávez.

Renzo Garcés, Josué Estrada, Marco Huamán, Luis Advíncula, Cristian Carbajal y Gianfranco Chávez. VOLANTES: Jean Pierre Archimbaud, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Cristian Neira, Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Kevin Quevedo.

Jean Pierre Archimbaud, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Cristian Neira, Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Kevin Quevedo. DELANTEROS: Federico Girotti y Luis Ramos.

Día y horarios de Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026

El partido entre Alianza Lima y ADT se juega este viernes 18 de septiembre en Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Estos son los horarios en cada país:

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18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (sábado 19/09)

¿Dónde ver EN VIVO el Alianza Lima vs. ADT?

L1 MAX

L1 Play

Fanatiz

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

DATOS CLAVE

Kevin Quevedo reaparece en Alianza Lima tras su último partido el 9 de mayo.

reaparece en tras su último partido el 9 de mayo. Alianza Lima vs. ADT se disputará este viernes 18 de septiembre en Matute.

se disputará este en Matute. Mateo Antoni y Alessandro Burlamaqui quedaron fuera de la nómina por lesión.