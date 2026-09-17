Cienciano no pudo aguantar el 2-0 de la ida en Cusco y fue eliminado de la Copa Sudamericana 2026. De esta manera, se definieron los cuatro semifinalistas.

Se terminó el sueño de Cienciano. Montevideo City Torque le ganó 3-0 y, así, se quedó con la serie de cuartos de final y la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2026. De esta forma, quedaron definidos los cruces en la instancia de los cuatro mejores con dos clubes brasileños, un argentino y un uruguayo.

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Dos goles de Salomón Rodríguez y el gol de Nahuel Da Silva al minuto 92 terminaron el camino de Cienciano en la Copa Sudamericana. Montevideo City Torque fue más efectivo en la definición y marcó la diferencia necesaria para avanzar a semifinales en una actuación histórica.

Al ‘Papá’ le queda el mal sabor de boca de haber estado tan cerca de la clasificación. La falta de goles en el partido de ida donde falló algunas y el arquero Franco Torgnascioli atajó varias y el mal planteo en la vuelta terminaron por condenar esta eliminación.

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El equipo ‘ciudadano’ se mete por primera vez en una semifinal de torneo internacional. En dicha instancia, le tocará enfrentar a Atlético Mineiro, que eliminó a Santos. En tanto, el otro cruce será entre Boca Juniors y Vasco da Gama.

Resultados de los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Vasco da Gama 2-0 Independiente Santa Fe | Serie: 2-0

2-0 Independiente Santa Fe | Serie: 2-0 Sao Paulo 1-1 Boca Juniors | Serie: 1-2

| Serie: 1-2 Atlético Mineiro 4-2 Santos | Serie: 4-4 (clasificó Mineiro por ganar en los penales 3-1)

4-2 Santos | Serie: 4-4 (clasificó Mineiro por ganar en los penales 3-1) Montevideo City Torque 3-0 Cienciano | Serie: 3-2

Clasificados a semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Vasco da Gama

Boca Juniors

Atlético Mineiro

Montevideo City Torque

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Así se jugarán las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Semifinal 1: Vasco da Gama vs. Boca Juniors

Vasco da Gama vs. Boca Juniors Semifinal 2: Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana 2026?

Conmebol debe informar los días y horarios oficiales en las próximas horas. De todas maneras, por el calendario informado por el organismo, los partidos de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 deben jugarse entre el 13 y 14 de octubre. Y los duelos de vuelta serán entre el 20 y 21 del mismo mes.

DATOS CLAVE

Montevideo City Torque 3-0 Cienciano: el club uruguayo clasificó a las semifinales.

el club uruguayo clasificó a las semifinales. Boca, Vasco, Mineiro y Torque: son los cuatro semifinalistas del torneo continental.

son los cuatro semifinalistas del torneo continental. 13 al 21 de octubre: fechas programadas para disputar los cruces de semifinales.