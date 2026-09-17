Cienciano visita a Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Sigue el minuto a minuto de este encuentro.

¡¡SUEÑA EL EQUIPO DE MARCELO MÉNDEZ!! Salomón Rodríguez no perdonó dentro del área y firmó el 1-0 (1-2 global) de City Torque vs. Cienciano. 📺 ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Jz0bsOgp7V

Cienciano disputa la llave de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Montevideo City Torque . El Estadio Centenario es el recinto elegido para albergar un encuentro que promete diversas emociones, sobre todo cuando es el equipo local que deberá recuperar terreno en el marcador al estar abajo en el resultado global con miras a la clasificación.

Periodista deportivo con más de diez años de trayectoria en el rubro. Se ha desempeñado como especialista y analista táctico en Futbológico Perú, como guionista en Alivia Media y como redactor en El Futbolero, donde cubrió distintos mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España y México. Actualmente en Bolavip Perú sigue de cerca la Liga 1, la Selección Peruana, el fútbol internacional y la actualidad de los peruanos en el extranjero.