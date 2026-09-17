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¡Entretiempo! Cienciano 0-1 Montevideo City Torque EN VIVO Y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

Cienciano visita a Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Sigue el minuto a minuto de este encuentro.

Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026.
© Getty Images.Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano disputa la llave de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Montevideo City Torque. El Estadio Centenario es el recinto elegido para albergar un encuentro que promete diversas emociones, sobre todo cuando es el equipo local que deberá recuperar terreno en el marcador al estar abajo en el resultado global con miras a la clasificación.

El gol de Salomón Rodríguez

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Minuto a minuto de Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

Todos los detalles de Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

Alineaciones titulares de Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

Montevideo City Torque | Franco Torgnascioli; Kevin Silva, Franco Pizzichillo, Braian Andrade, Pablo Siles, Ederson Rodríguez, Esteban Obregón, Eduardo Agüero, Gonzalo Montes, Gary Kagelmacher y Facundo Silvera. DT: Marcelo Méndez.

Cienciano | Ítalo Espinoza; Rotceh Aguilar, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Cristian Souza, Neri Bandiera; Matías Succar y Renzo Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Horarios de Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026?

  • 17:30 | Estados Unidos (hora del Pacífico)
  • 18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 20:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (hora del Este)
  • 21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 02:30 | España (viernes 18 de septiembre)

Canales de Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

  • Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil) | ESPN 2 y Disney+ Premium
  • Brasil | Paramount+
  • Centroamérica y México | Disney+ Premium
  • Estados Unidos | beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y fuboTV
Renato Pérez
Renato Pérez
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