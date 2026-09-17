Cienciano disputa la llave de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Montevideo City Torque. El Estadio Centenario es el recinto elegido para albergar un encuentro que promete diversas emociones, sobre todo cuando es el equipo local que deberá recuperar terreno en el marcador al estar abajo en el resultado global con miras a la clasificación.
El gol de Salomón Rodríguez
¡¡SUEÑA EL EQUIPO DE MARCELO MÉNDEZ!! Salomón Rodríguez no perdonó dentro del área y firmó el 1-0 (1-2 global) de City Torque vs. Cienciano.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2026
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Minuto a minuto de Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026
Todos los detalles de Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026
Alineaciones titulares de Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026
Montevideo City Torque | Franco Torgnascioli; Kevin Silva, Franco Pizzichillo, Braian Andrade, Pablo Siles, Ederson Rodríguez, Esteban Obregón, Eduardo Agüero, Gonzalo Montes, Gary Kagelmacher y Facundo Silvera. DT: Marcelo Méndez.
Cienciano | Ítalo Espinoza; Rotceh Aguilar, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Cristian Souza, Neri Bandiera; Matías Succar y Renzo Garcés. DT: Horacio Melgarejo.
Horarios de Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026?
- 17:30 | Estados Unidos (hora del Pacífico)
- 18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 20:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (hora del Este)
- 21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 02:30 | España (viernes 18 de septiembre)
Canales de Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026
- Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil) | ESPN 2 y Disney+ Premium
- Brasil | Paramount+
- Centroamérica y México | Disney+ Premium
- Estados Unidos | beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y fuboTV