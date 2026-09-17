Renato Tapia reveló que ya sabía de su ausencia en la nómina de Mano Menezes: “Yo tengo información”

Una vez más, Renato Tapia quedó fuera de las planificaciones de la Selección Peruana. Sigue sin ser parte del proceso de Mano Menezes, aunque en esta ocasión conocía el desenlace desde mucho antes.

Salió la lista de convocados de la Selección Peruana y si tenemos que hablar de uno de los grandes ausentes, repetitivo por cierto, no hay duda que Renato Tapia se lleva todas las miradas. Tal y como viene siendo durante las últimas nóminas, el volante sigue sin ser parte de los planes de Mano Menezes y lo más curioso es que en esta ocasión ya no le generó ninguna sorpresa de por medio.

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Fuente: La Bicolor.

¿Qué fue lo que sucedió? Resulta que durante las últimas horas se pudo conocer que Renato Tapia tenía conocimiento y estaba muy consciente de que el día de hoy tampoco iba a ser convocado para la próximo fecha FIFA que se disputará entres fines de septiembre e inicios de octubre. Fue el periodista Vladimir Vicentelo quien detalló una charla con el volante y es así que ya se lo esperaba.

“Yo tengo información en el sentido de que Renato sabía que no lo iban a llamar. ‘Yo sé que no me van a llamar‘; es lo que me escribió en su momento. ‘Yo sé cosas que me hacen confirmar que no voy a estar y no voy a ser tomado en cuenta’; me dijo luego”; reveló el comunicador durante el programa ‘Nada que no sepa‘, además de que tampoco recibió la carta de reserva desde la FPF.

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En esta misma línea, se pudo conocer un poco más allá de lo evidente en el mismo relato de Vladimir Vicentelo. “Por ahí puedo pecar un poco de infidente, pero me había comentado que hubo alguien relacionado por ahí o con algún conocimiento de alguna persona de la selección que le dijo que no iba a estar antes de que se sepa que no había reserva para su club. ‘Métete en lo tuyo, no te hagas ilusiones porque no vas a estar‘; le dijeron”.

¿Por qué Renato Tapia está prácticamente borrado de la Selección Peruana?

Renato Tapia todavía no ha sido convocado por Mano Menezes. Es decir, prácticamente es uno de los jugadores borrados de la Selección Peruana durante el último tiempo y muchos hinchas no entienden las verdaderas razones. Si bien lo futbolístico tiene que ver en las decisiones del comando técnico, además del gusto del entrenador, no olvidemos la trifulca que se armó en Videna.

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Recordemos que Renato Tapia declaró en contra de la gestión presidida por Agustín Lozano y aclaró distintos puntos de vistas con los que no compartía con la finalidad de potenciar el fútbol peruano. A raíz de ello se tejieron diversas respuestas por parte de varios protagonistas, a pesar que desde la interna de la Federación Peruana de Fútbol siempre anunciaron que no existe nada personal.

✅ EN VIVO ÓSCAR IBAÑEZ



"Son situaciones que hay que preguntarle a Mano, Renato son de ese grupo que siente pertenencia por la selección, si tiene que estar, va a estar, son los que crearon este modo selección, de subir al podio"



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/g07szzozFm pic.twitter.com/DuNy7gUVkS — L1MAX (@L1MAX_) September 17, 2026

La lista de convocados de la Selección Peruana

Arqueros

Diego Romero (Universitario)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

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Defensas

César Inga (Universitario)

Erick Noriega (Grêmio – Brasil)

Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05 – Alemania)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague – Dinamarca)

Matías Zegarra (FBC Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Burnley – Inglaterra)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Centrocampistas

André Carrillo (Corinthians – Brasil)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Pretell (LDU – Ecuador)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Wilder Cartagena (Orlando City – Estados Unidos)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva – Israel)

Álex Valera (Universitario)

Bassco Soyer (Gil Vicente – Portugal)

Gianluca Lapadula (Universitario)

Jhonny Vidales (FBC Melgar)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

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Fuente: La Bicolor.

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