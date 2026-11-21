Alavés y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Estadio de Mendizorroza, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Alavés recibe a Deportivo La Coruña este sábado 21 de noviembre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Alavés empató 0-0 como visitante ante Sevilla. El conjunto marcha 13° con 13 puntos. Antes perdió 1-6 como visitante ante Barcelona.

Deportivo La Coruña viene de empatar 0-0 como visitante ante Espanyol. El equipo ocupa el puesto 9 con 15 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Osasuna.

El historial entre Alavés y Deportivo La Coruña

Alavés y Deportivo La Coruña se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Alavés, 1 de Deportivo La Coruña y 1 empate.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/01/2021 Deportivo La Coruña vs. Alavés 0-1 2020/2021 17/02/2018 Alavés vs. Deportivo La Coruña 1-0 2017/2018 20/09/2017 Deportivo La Coruña vs. Alavés 1-0 2017/2018 18/02/2017 Deportivo La Coruña vs. Alavés 0-1 2016/2017 11/01/2017 Alavés vs. Deportivo La Coruña 1-1 2016/2017

Horario del partido

Perú: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Rayo Vallecano vs. Valencia — sábado 21 de noviembre, 10:15 hs

Sevilla vs. Betis — sábado 21 de noviembre, 12:30 hs

Real Madrid vs. Celta — sábado 21 de noviembre, 15:00 hs

Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 08:00 hs

Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 10:15 hs

Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 12:30 hs

Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs

Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

Alavés y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Alavés suma 13 puntos en el torneo.

suma 13 puntos en el torneo. Deportivo La Coruña suma 15 puntos en el torneo.